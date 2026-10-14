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Política

IA da Meta favorece campanha de Flávio Bolsonaro, e Lula aciona o TSE

Ferramenta cria artes digitais com número e nome do presidenciável do PL, mas barra o do petista; plataforma diz ter feito correção, mas ainda há problemas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 13h28
Captura de tela de um chat do Meta AI no WhatsApp, mostrando pedidos de imagens com temas políticos e as respostas do bot. O usuário pede imagens com Dia 25 é Lula 13! e Dia 25 é Flávio 22!. O bot gera uma imagem para Flávio 22! com fundo verde e amarelo, detalhes em azul, estrelas e ramos, mas recusa a imagem de Lula 13!.
IA da Meta favorece campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República (WhatsApp/Reprodução)
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A inteligência artificial (IA) da Meta (empresa dona do WhatsApp, Instagram e Facebook) tem favorecido a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) ao ser provocada por usuários para criar artes digitais com número e nome dos presidenciáveis — o robô tem atendido o pedido quando é sobre o candidato do PL e negado quando é para o seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A situação foi levada à Justiça Eleitoral pela campanha do petista.

O caso começou a ser denunciado por internautas nas redes sociais no final da noite da terça-feira, 13, e foi comprovado por VEJA em testes na manhã desta quarta-feira, 14.

Um mesmo comando foi dado à IA da Meta para ela gerar imagens de campanha para os dois candidatos, no entanto, somente aquele em favor de Flávio foi executado, como mostra a imagem abaixo.

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IA da Meta favorece Flávio Bolsonaro
IA da Meta favorece Flávio Bolsonaro (WhatsApp/Reprodução)

Ao ser questionada pela reportagem, a Meta informou que segue regras eleitorais para não gerar, temporariamente, conteúdos com recomendações a candidatos e que tomou medidas adicionais para evitar que novas artes sejam criadas com os primeiros nomes dos políticos e seus números de partido.

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“Em cumprimento às regras eleitorais do Brasil, nós proibimos temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seus números nas urnas também não produzam imagens”, disse a equipe de comunicação da empresa.

No entanto, a reportagem de VEJA voltou a testar o serviço de IA da plataforma após receber essa resposta e detectou que imagens continuavam sendo geradas para “Flávio” e “22”, enquanto não eram feitas para “Luiz Inácio” e “13”.

IA da Meta favorece Flávio Bolsonaro
IA da Meta favorece Flávio Bolsonaro (WhatsApp/Reprodução)
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Ao testar um comando semelhante com os sobrenomes “Lula” e “Bolsonaro”, a trava da Meta de fato foi acionada, não gerando nenhum novo material.

VEJA voltou a questionar a empresa sobre a situação, mas, até o momento da publicação deste texto, não teve qualquer retorno. O espaço continua aberto para explicações.

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A Meta também foi acionada pela coligação de Lula nesta quarta-feira, acusada de restringir o alcance da campanha nas redes sociais. A petição aponta suposta entrega desigual de conteúdos eleitorais. O texto também cita o viés da IA da Meta na geração de imagens, e pede a recomposição em dobro do alcance que afirma ter perdido.

A coligação sustenta que conteúdos orgânicos e anúncios da campanha de Lula estariam sofrendo restrições de alcance sem justificativa transparente. Em contrapartida, perfis ligados à candidatura adversária, entre eles o do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), estariam recebendo entrega artificialmente ampliada, com visualizações que, segundo os advogados, ultrapassariam as de celebridades internacionais.

O caso também foi denunciado por internautas nas redes sociais, quando o alcance da conta de Nikolas, deputado mais votado da história do Brasil, no Instagram, onde tem 23,3 milhões de seguidores, foi comparado com o da empresária e socialite americana Kris Jenner, que tem 50,1 milhões de seguidores. Na comparação, quase todas as publicações de Nikolas ultrapassam 20 milhões de visualizações, enquanto as de Kris não passam de 5 milhões.

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Os advogados Gean Ferreira e Evelyn Santos, que assinam a petição de Lula, afirmam que a distribuição de conteúdo pela plataforma comprometeria a igualdade de oportunidades entre os candidatos no ambiente digital. “O que a campanha leva à Justiça Eleitoral é a comprovação de que a entrega de conteúdos da plataforma é seletiva. De um lado, os conteúdos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e de seus apoiadores sofrem restrições de entrega sem qualquer justificativa ou transparência. Por outro lado, perfis que atuam como cabos eleitorais da candidatura adversária de Flávio Bolsonaro, a exemplo do deputado Nikolas Ferreira, recebem um alcance desproporcional e artificial”, argumentam.

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