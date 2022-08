TRE-RJ contrata empresa para checar confiança das urnas no estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) abriu nesta terça-feira, 23, uma licitação para contratar uma empresa que será responsável por realizar uma auditoria externa de 33 urnas eletrônicas que serão usadas no estado durante as eleições marcadas para outubro deste ano. O objeto do edital, cujo valor é de mais de R$ 216 mil, tem a ver com um processo conhecido como teste de integridade, feito nesses equipamentos em todo ano eleitoral.

Essa etapa ganhou ainda mais importância depois que o presidente Jair Bolsonaro passou a questionar a lisura das urnas eletrônicas. A finalidade é, basicamente, verificar se o voto registrado é o mesmo que será contabilizado pelo equipamento.

O teste ocorre no dia da eleição desde 2002. Para a disputa deste ano, a Justiça Eleitoral decidiu aumentar o número de urnas que passam por esse procedimento, na tentativa de rebater os ataques de Bolsonaro ao sistema eletrônico de votação. Para a realização desse procedimento de checagem, o TRE do Rio requer uma empresa que forneça “serviços de filmagem, monitoramento e gravação com áudio do material filmado”.

O tribunal divulgou a abertura da licitação um dia depois que Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas durante entrevista ao Jornal Nacional.