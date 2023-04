Sob ataque do PT, Banco Central vai gastar 30 milhões em publicidade

Nas últimas semanas, o Banco Central e seu presidente, Roberto Campos Neto, estiveram sob um intenso bombardeio do PT e do presidente da República. Foram quase duas dezenas de artigos no site do partido criticando os juros altos. Lula também concedeu várias entrevistas atacando a postura do BC em não reduzir a taxa de juros.

Campos Neto, que tem mandato para ocupar a presidência do BC até dezembro de 2024 e não pode ser afastado por decisão política do governo do PT e nem de Lula, tem dado poucas entrevistas e evitado a polêmica. O BC, no entanto, contratou uma agência de publicidade e vai gastar 30 milhões de reais para preservar sua imagem, que o PT tanto tenta arranhar.

A publicidade pretende mostrar os benefícios que a instituição traz ao país ao cuidar do meio circulante e das regras do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central explicou que será uma campanha de utilidade pública.