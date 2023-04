Senador acusa Lula de incentivar invasões em Roraima

O líder do Republicanos no Senado Federal, Mecias de Jesus (RR), acusa o presidente Lula de ter incentivado a invasão de terras por indígenas em Roraima. O ato teria acontecido durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas, na Terra Raposa Serra do Sol, em Roraima, no dia 13 de março.

O evento discutia a proteção de terras, a gestão de recursos naturais e a agenda indígena para 2023. Em sua participação no evento, Lula se disse favorável à demarcação de terras indígenas na região. “A verdade tem que ser dita toda hora: os indígenas não estão ocupando a terra de ninguém. Eles estão apenas brigando para ficar com aquilo que era todo seu e que os invasores, desde 1500, vem tirando pedaços de terra que pertenciam a todo a vocês”, discursou o presidente.

Lula ainda falou sobre a urgência de legalizar territórios que já teriam estudos concluídos. Depois do evento, três fazendas da região foram invadidas. “Entendo que é completamente descabida qualquer tipo de invasão e essa fala é um incentivo. Nosso estado já possui 46 % de seu território com demarcações. Também precisamos produzir alimentos e dar subsistência ao nosso povo”, ressalta o senador, acrescentando que as invasões ocorreram em fazendas produtivas, próximas de terras já demarcadas e destinadas aos índios.