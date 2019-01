“Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido”, diz Temer

Pouco depois de passar a faixa presidencial para Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer se pronunciou no Twitter para fazer um balanço do legado dele na Presidência da República.

Temer agradeceu o apoio da população e disse que valeu a pena “cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista alcançada”. “Não poupei esforços, nem energia e sei que entrego um Brasil muito melhor para todos os brasileiros”.

Encerrei meu mandato como presidente do Brasil. Agradeço a todos. Valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista alcançada. Não poupei esforços, nem energia e sei que entrego um Brasil muito melhor para todos os brasileiros. pic.twitter.com/5CxuvCPvBc — Michel Temer (@MichelTemer) 1 de janeiro de 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

O emedebista disse ainda que deixa “reformas e avanços, que colocaram nosso País em um novo tempo”. “Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido”.

Deixo as reformas e os avanços, que colocaram nosso País em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. Meu muito obrigado a todos. — Michel Temer (@MichelTemer) 1 de janeiro de 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Michel Temer embarcou no fim da tarde desta terça-feira, 1º, com a mulher Marcela, para a cidade de São Paulo, onde volta a morar com sua família. O ex-presidente recebeu cumprimentos, abraços e uma recordação da equipe de ministros.

Antes de transmitir a faixa para o novo presidente Jair Bolsonaro, Temer posou para uma foto com toda a equipe ministerial e aliados do MDB no gabinete que ocupou durante os dois últimos dois anos e meio. Sorrindo, Temer aparece com a faixa presidencial.

No dia 19, na última reunião com os ministros, Temer brincou que sentirá falta do “Fora, Temer”, bordão das manifestações que ocuparam as ruas no período do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

*Com Agência Brasil e Agência Estado