Datafolha: Temer termina o governo com apenas 7% de aprovação

O presidente Michael Temer encerra o seu mandato com apenas 7% de aprovação, apontou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de S. Paulo. O levantamento indicou que o governo do emedebista é considerado ruim ou péssimo por 62% dos entrevistados, regular para 29% e bom ou ótimo por 7%.

Segundo o instituto, Temer termina sua gestão com o menor índice de bom ou ótimo para um presidente em fim de mandato desde a redemocratização. O recordista no quesito é Luiz Inácio Lula da Silva, que deixou o Planalto em 2010 com 83% de aprovação.

Apesar dos números ruins, a pesquisa mostrou uma recuperação de Temer. O presidente viu sua taxa de rejeição cair vinte pontos nos últimos seis meses. Em junho, com o país ainda sob os efeitos da greve dos caminhoneiros, a gestão do emedebista foi considerada ruim ou péssima por 82% dos entrevistados – um recorde na série histórica que fez de Temer o presidente mais impopular desde o fim da ditadura.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 cidades, em 18 e 19 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.