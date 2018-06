Rosa Weber é eleita presidente do TSE e comandará eleições

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegeu nesta terça-feira a ministra Rosa Weber para ocupar a presidência da corte. A ministra vai suceder Luiz Fux no comando do tribunal a partir de agosto, quando o magistrado deixa a corte após o integrá-la pelo prazo máximo de dois anos.

Rosa Weber, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), vai presidir as eleições de outubro e deverá ficar no cargo até maio de 2020 .”Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda neste ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa tão acirrada, com tantas divisões”, disse a ministra após a votação.

A ministra nasceu em Porto Alegre e fez carreira como magistrada da Justiça do Trabalho. O TSE é composto por sete ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os três ministros do STF que também compõem o tribunal eleitoral. Dois ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia completam a composição do TSE.

(com Agência Brasil)