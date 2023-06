Roberto Jefferson completa 70 anos preso, isolado e doente

Homem forte da tropa de choque do governo de Fernando Collor, pivô do escândalo do mensalão e apontado por bolsonaristas como peça-chave na derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, Roberto Jefferson faz parte do noticiário político há mais de 50 anos. Mas o rosário de polêmicas – a mais recentemente delas ocorreu às vésperas do segundo turno, quando foi preso depois de disparar cerca de 20 tiros de fuzil e arremessar granadas em policiais federais – hoje cobra um preço alto do ex-deputado. Ex-presidente do PTB, ele completa 70 anos nesta quarta-feira, 14, isolado de familiares, apoiadores e antigos aliados políticos.

Detido para tratamento médico em um hospital no Rio de Janeiro, para onde foi transferido após uma queda no presídio onde cumpria prisão preventiva por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Jefferson voltou ao sistema penitenciário porque, segundo o magistrado, desobedeceu ordens expressas de se manter longe de dirigentes do PTB e de não mais replicar fake news. O ex-deputado virou um dos flancos bolsonaristas em ataques ao STF e, de acordo com o tribunal, deve ficar preso para a “necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal”.

Impedido de receber visitas externas, à exceção do advogado, Jefferson passará o aniversário sozinho, embora um grupo de apoiadores planeje para esta quarta uma transmissão ao vivo para “celebrar” a carreira política do ex-deputado, que hoje engrossa a lista de apoiadores de Bolsonaro que se consideram abandonados pelo capitão. O evento é organizado pela ex-secretária da Diversidade Cultural do governo Bolsonaro, pastora Jane Silva, e terá as presenças de um psicólogo que apresentará na live supostos efeitos deletérios da cadeia para a saúde mental de Jefferson e do presidente do PTB-SP, Otávio Fakhoury, investigado ao lado do correligionário por suspeitas de fake news. “Vamos externar na live nossa solidariedade a um idoso doente, debilitado. Um homem que foi acometido de um câncer e tem suportado a dor com reflexos em seu estado físico”, diz Jane, que articula no Congresso uma visita de parlamentares para verificarem in loco o estado de saúde do ex-dirigente partidário.