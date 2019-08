Rio, São Paulo e outras cidades têm panelaço durante fala de Bolsonaro

Vários locais do país registraram panelaço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e TV, às 20h30, sobre as queimadas e o desmatamento na Amazônia, que se tornaram uma crise internacional, com críticas e ameaças de boicote a produtos brasileiros vindas de países como França, Alemanha e Grã-Bretanha.

Nas redes sociais, foram registrados panelaços na região da Avenida Paulista, Vila Mariana, Santa Cecília, Vila Madalena, Vila Maria e centro de São Paulo. No Rio, houve protestos desse tipo em Ipanema, Barra da Tijuca, Copacabana e Niterói. Também foram registradas manifestações em Brasília, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre.

Panelaço na Barra da Tijuca. Reduto dele. pic.twitter.com/Sz235GgpAy — PMM (@thebestflu) August 23, 2019

O panelaço se tornou uma forma célebre de protesto durante a crise que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A convocação do panelaço – logo após o Palácio do Planalto divulgar que Bolsonaro falaria às 20h30 – virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.