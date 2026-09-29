Ricardo Salles acompanha Tarcísio em debate da Globo

Na comitiva que acompanhava Tarcísio de Freitas (Republicanos) no debate da TV Globo entre os candidatos ao governo de São Paulo nesta terça-feira, 29, estava o deputado Ricardo Salles (Novo), que abriu mão de sua candidatura ao Senado na véspera.

Salles, deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), desistiu de tentar uma cadeira na Casa Alta do Legislativo para abrir espaço para os candidatos endossados por Tarcísio: André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), que também estavam na plateia do debate. Na pesquisa Quaest divulgada nesta terça, Salles tinha apenas 3% das intenções de voto.

Além de Salles, Derrite e Prado, também estavam com Tarcísio seu vice, Felicio Ramuth, e o presidente do MDB, Baleia Rossi. Com Fernando Haddad (PT), estavam Marcio França, seu candidato a vice; Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), as candidatas que apoia para o Senado; e o presidente do PT, Edinho Silva.

O debate na Globo é o segundo e último debate entre os candidatos ao governo de São Paulo antes do primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo, 4. O primeiro foi na Band, em 9 de agosto, antes do início oficial da campanha. Havia outros embates previstos, mas foram cancelados ou se tornaram sabatinas diante da ausência de um ou outro.