Os números da corrida pelo Senado em São Paulo, segundo pesquisa Quaest

Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo. Os números obtidos pelo levantamento mostram que o ex-secretário de Segurança Pública e deputado federal Guilherme Derrite (PP) lidera numericamente a corrida, mas os quatro primeiro colocados, a rigor, estão empatados dentro da margem de erro.

Na simulação de como seria a votação no dia 4 de outubro, Derrite aparece com 18% das intenções de voto, dois pontos a mais do que a pesquisa Quaest anterior, no dia 23 de setembro. Depois dele, aparece a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), com 15% (antes estava com 13%), seguida da ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), com 15% (antes, eram 12%). O presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL) está com 12% e é quem mais cresceu em quantidade de pontos percentuais. Na semana passada ele estava com 8%.

Por conta da data em que os dados da pesquisa foram coletados, ela mediu as intenções de voto no deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo): ele aparece com 3% das intenções de voto. Na segunda, 28, ele desistiu da candidatura para apoiar os nomes do campo conservador (Derrite e do Prado).

Depois dos quatro primeiro colocados, Geraldo Rufino (Podemos), Soninha Francine (Cidadania), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Maíra de Souza (UP), Guto Schiavetto (Missão) e Marcio Alves (UP) têm 1% cada. Os outros candidatos não chegaram a um ponto percentual. Brancos e nulos são 16%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 15%. Essa fatia, dos indecisos, caiu significativamente: na semana passada, eles eram 24%.

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Sobre a pesquisa

Para a pesquisa desta terça, a Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança pesquisa é de 95%.

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