Rebelião na esquerda contra projeto de ajuste é inspirada no próprio Lula

Na quinta-feira 12, o governo conseguiu aprovar no Senado a proposta de ajuste fiscal emergencial que amplia a possibilidade de cortes de gastos e pode resultar numa economia de mais de 50 bilhões de reais no próximo ano. Votado a toque de caixa numa tentativa de acalmar o mercado, que apostou na vitória de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial, o texto ainda poderá ser alterado pelos senadores, que analisarão quatro destaques na semana que vem. Depois, seguirá para a Câmara.

Considerado um passo na direção certa, mas insuficiente para dissipar as incertezas econômicas, como mostra reportagem de capa da nova edição de VEJA, o projeto passou a enfrentar a resistência de aliados do presidente Lula. Ele é, por sinal, a maior inspiração para a rebelião nas hostes esquerdistas. Durante a campanha, Lula tachou de “babaquice” a pressão pelo ajuste, disse que não jogaria a conta nas costas dos mais pobres e ainda acusou Flávio Bolsonaro de — ao prometer um “tesouraço” — ameaçar a continuidade de programas sociais.

Segundo aliados do presidente, o projeto de ajuste emergencial pode tirar verbas da saúde e da educação e significa uma rendição ao mercado. Por isso, eles cobram coerência de Lula. Petistas, por exemplo, querem mudanças nas medidas sugeridas com o objetivo de transferir a fatura do ajuste para o “andar de cima”, outra expressão cara ao candidato reeleito. A grita é ainda maior no PSol, partido que foi criado após o PT expulsar parlamentares que se recusaram a aprovar a reforma da Previdência apresentada por Lula em 2003.

“As urnas derrotaram o ajuste fiscal, o arcabouço e a agenda da austeridade. Não podemos aceitar que ela seja imposta agora por cima da vontade popular”, escreveu o deputado federal eleito Jones Manoel (PSol-PE) numa rede social. “O programa que saiu vitorioso das urnas não é o do ajuste fiscal que penaliza os mais pobres. Precisamos seguir mobilizados nas ruas para impedir qualquer retrocesso nas políticas sociais”, reforçou o deputado federal eleito Fábio Felix (PSol-DF).

Continua após a publicidade

Durante o terceiro mandato de Lula, o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou debater propostas capazes de reduzir o ritmo de expansão das despesas obrigatórias e da dívida pública brasileira, que passou de 72% para 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Ele foi desautorizado. O PT classificou de “austericídio” a gestão de Haddad. Já Lula deixou que quadros poderosos do partido, como Rui Costa e Gleisi Hoffmann, criticassem publicamente as ideias da equipe econômica. O presidente não pode se dizer surpreso com a reação de sua base.