Racha entre Moraes e Mendonça coloca o STF diante de um dilema

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As revelações envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro abriram uma divisão inédita no STF. O colunista Robson Bonin destaca que uma ala do tribunal pede investigação completa, enquanto outra questiona a origem do material. Ele alerta para o risco de desmoralização da instituição caso não haja apuração. A crise envolve um “duelo” entre Moraes e Mendonça e a sinalização de Fachin por investigação.

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As revelações envolvendo Alexandre de Moraes abriram uma divisão dentro do Supremo Tribunal Federal sobre como a Corte deve responder à crise. No programa Os Três Poderes, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista Robson Bonin afirmou que uma ala do tribunal defende uma investigação completa, enquanto outra questiona a maneira como o material veio à tona e discute possíveis inconsistências no procedimento. Para Bonin, a escolha feita pelo STF terá consequências para a própria credibilidade da instituição: “Se não escolher investigar, é a desmoralização da instituição” (este texto é um resumo do vídeo acima).

Bonin classificou os acontecimentos como uma semana incomum na história recente da República e atribuiu a gravidade da crise às informações reveladas sobre Moraes. Segundo o colunista, mensagens e outros elementos atribuídos às apurações da Polícia Federal expuseram uma relação do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro, com conversas, aconselhamento e repasse de informações.

Como o caso dividiu os ministros do Supremo?

De acordo com Bonin, os desdobramentos produziram repercussão em Brasília, no meio jurídico e na sociedade e reforçaram a necessidade de aprofundar as investigações sobre o escândalo do Banco Master.

O colunista afirmou ter conversado com diversos integrantes da Corte e descreveu duas posições em confronto. “Tem uma ala que quer que tudo seja investigado, que o caso não acabe em pizza, como popularmente diz”, afirmou.

Do outro lado, segundo Bonin, estão ministros que questionam a forma como o caso veio à tona e defendem a posição de Moraes. Nessa visão, haveria inconsistências na maneira como o material foi revelado pelo ministro André Mendonça que precisariam ser examinadas e poderiam comprometer os procedimentos.

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Por que Bonin vê risco de desmoralização do STF?

Para o colunista, os dois caminhos colocam o Supremo diante de uma situação delicada, mas deixar as suspeitas sem investigação teria um custo institucional particularmente elevado.

A divisão, segundo ele, também aparece na interpretação sobre as motivações por trás da divulgação do material. Enquanto alguns ministros enxergam componente político no episódio, outros consideram indispensável que todas as suspeitas sejam apuradas.

Como Moraes e Mendonça foram parar no centro do racha?

Bonin afirmou que a crise também produziu uma espécie de “duelo” entre Moraes e Mendonça. O embate, segundo o relato apresentado no programa, passou a envolver questionamentos de Moraes sobre a atuação de Mendonça na investigação do caso Master.

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Esse confronto ampliou a pressão sobre a Corte justamente porque deslocou parte da crise para dentro do próprio Supremo. Em vez de apenas responder às revelações, os ministros passaram a divergir também sobre a origem do material e sobre a maneira como a apuração foi conduzida.

Fachin pode definir a resposta institucional à crise?

Bonin apontou uma sinalização do presidente do STF, Edson Fachin, como um novo estágio da crise. Segundo o colunista, houve um “compromisso público” de que os fatos seriam investigados e de que as questões levantadas não seriam simplesmente ignoradas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.