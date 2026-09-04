🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Racha entre Moraes e Mendonça coloca o STF diante de um dilema

Se o Supremo não investigar as suspeitas, instituição poderá enfrentar uma crise de credibilidade, diz colunista de VEJA

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 14h50
Continua após publicidade
Racha entre Moraes e Mendonça coloca o STF diante de um dilema Priorizar nos meus resultados Google

As revelações envolvendo Alexandre de Moraes abriram uma divisão dentro do Supremo Tribunal Federal sobre como a Corte deve responder à crise. No programa Os Três Poderes, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista Robson Bonin afirmou que uma ala do tribunal defende uma investigação completa, enquanto outra questiona a maneira como o material veio à tona e discute possíveis inconsistências no procedimento. Para Bonin, a escolha feita pelo STF terá consequências para a própria credibilidade da instituição: “Se não escolher investigar, é a desmoralização da instituição” (este texto é um resumo do vídeo acima).

Bonin classificou os acontecimentos como uma semana incomum na história recente da República e atribuiu a gravidade da crise às informações reveladas sobre Moraes. Segundo o colunista, mensagens e outros elementos atribuídos às apurações da Polícia Federal expuseram uma relação do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro, com conversas, aconselhamento e repasse de informações.

Como o caso dividiu os ministros do Supremo?

De acordo com Bonin, os desdobramentos produziram repercussão em Brasília, no meio jurídico e na sociedade e reforçaram a necessidade de aprofundar as investigações sobre o escândalo do Banco Master.

Siga

O colunista afirmou ter conversado com diversos integrantes da Corte e descreveu duas posições em confronto. “Tem uma ala que quer que tudo seja investigado, que o caso não acabe em pizza, como popularmente diz”, afirmou.

Do outro lado, segundo Bonin, estão ministros que questionam a forma como o caso veio à tona e defendem a posição de Moraes. Nessa visão, haveria inconsistências na maneira como o material foi revelado pelo ministro André Mendonça que precisariam ser examinadas e poderiam comprometer os procedimentos.

Continua após a publicidade

Por que Bonin vê risco de desmoralização do STF?

Para o colunista, os dois caminhos colocam o Supremo diante de uma situação delicada, mas deixar as suspeitas sem investigação teria um custo institucional particularmente elevado.

A divisão, segundo ele, também aparece na interpretação sobre as motivações por trás da divulgação do material. Enquanto alguns ministros enxergam componente político no episódio, outros consideram indispensável que todas as suspeitas sejam apuradas.

Como Moraes e Mendonça foram parar no centro do racha?

Bonin afirmou que a crise também produziu uma espécie de “duelo” entre Moraes e Mendonça. O embate, segundo o relato apresentado no programa, passou a envolver questionamentos de Moraes sobre a atuação de Mendonça na investigação do caso Master.

Continua após a publicidade

Esse confronto ampliou a pressão sobre a Corte justamente porque deslocou parte da crise para dentro do próprio Supremo. Em vez de apenas responder às revelações, os ministros passaram a divergir também sobre a origem do material e sobre a maneira como a apuração foi conduzida.

Fachin pode definir a resposta institucional à crise?

Bonin apontou uma sinalização do presidente do STF, Edson Fachin, como um novo estágio da crise. Segundo o colunista, houve um “compromisso público” de que os fatos seriam investigados e de que as questões levantadas não seriam simplesmente ignoradas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
André Mendonça
Banco Master
Daniel Vorcaro
Os Três Poderes
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).