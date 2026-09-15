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Política

A queixa do vice-presidente do PT sobre a campanha de Lula

Washington Quaquá, que articula campanha no Rio, reclama da falta de diálogo com a coordenação nacional

Por Gustavo Villela 15 set 2026, 20h09 | Atualizado em 15 set 2026, 22h19
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, óculos, terno azul e gravata vermelha, falando em um microfone em ambiente interno
Washigton Quaquá é prefeito de Maricá, no estado do Rio de Janeiro (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
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O coordenador da campanha de Lula (PT) no Rio de Janeiro, Washington Quaquá, se queixou da falta de diálogo entre as coordenações estadual e nacional da campanha do presidente. Para o prefeito de Maricá, que também é vice-presidente nacional do PT, Lula tem muito a mostrar ao eleitorado do Rio, mas precisa acertar o foco da interlocução.

Quaquá disse a VEJA que a campanha tem feito “mais do mesmo”. Uma das críticas gira em torno do evento com artistas que deve acontecer na próxima semana na Fundição Progresso. Estão previstas participações de Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Em vídeo publicado nas redes, o prefeito deixou claro que tem profunda admiração pelos cantores, mas classificou a reunião como “pregar para convertido”. “Não somos ouvidos para nada”, afirmou.

A coordenação da campanha nacional é liderada por Edinho Silva, presidente nacional do PT.

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Há cinco dias, na última quinta-feira, 10, Quaquá disse que ficaria 30 dias “de molho”, depois de passar por uma cirurgia nos olhos. Ele disse que aproveitaria para pensar em “estratégias, projetos e metas”. Com a rotina reduzida e as vésperas do primeiro turno das eleições de outubro, não ficou claro quem lideraria a campanha do PT no estado.

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