Queiroz pede habeas corpus ao STF e Gilmar Mendes decidirá

A defesa do sargento reformado da PM Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete de Flávio Bolsonaro, e da mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, entrou com um habeas corpus nesta segunda-feira, 10, no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro designado para decidir sobre o pedido de liberdade é Gilmar Mendes.

Apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como operador de um esquema de apropriação de salários de servidores do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), conhecido como “rachadinha”, Queiroz foi preso em 18 de junho, na Operação Anjo. Ele foi encontrado pela polícia em uma chácara do advogado Frederick Wassef, que à época defendia o presidente Jair Bolsonaro e Flávio.

Fabrício Queiroz ficou detido 22 dias no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio, até ser solto por decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, que atendeu a um pedido de habeas corpus movido pelo advogado Paulo Emílio Catta Preta. Noronha, que tomou a decisão durante o recesso do Judiciário, enquanto o relator do caso, Félix Fischer, estava de férias, estendeu o benefício a Márcia Aguiar, que estava foragida desde a deflagração da Operação Anjo.

O casal passou a cumprir prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Queiroz e Márcia estão no apartamento da família no bairro da Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro.