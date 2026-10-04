Quando será o segundo turno das eleições 2026

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Entenda como funciona o segundo turno das eleições no Brasil. Regra prevista na Constituição de 1988 define que, para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos. Descubra quem pode disputar, quais cargos estão sujeitos e como os votos são contados.

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O segundo turno é realizado quando nenhum candidato a presidente da República, governador ou, nas eleições municipais, prefeito de cidade com mais de 200 mil eleitores consegue mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nessa situação, os dois candidatos mais votados avançam para uma nova votação.

A segunda votação das Eleições 2026 está marcada para o dia 25 de outubro, três semanas após o primeiro turno.

A regra está prevista na Constituição de 1988 e adota o critério da maioria absoluta para essas disputas. Na prática, não basta terminar o primeiro turno à frente dos adversários: para ser eleito já na primeira votação, o candidato precisa superar 50% dos votos válidos.

Quantos votos são necessários para vencer no primeiro turno?

O cálculo considera apenas os votos válidos. Isso significa que votos em branco e nulos são excluídos da conta usada para verificar se um candidato alcançou a maioria absoluta.

Se um candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos, a eleição para aquele cargo termina no primeiro turno. Caso nenhum concorrente atinja esse patamar, os dois primeiros colocados seguem para o segundo turno.

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Quem pode disputar o segundo turno?

A segunda votação é disputada pelos dois candidatos mais votados no primeiro turno. Nesse novo confronto, é eleito quem obtiver a maioria dos votos válidos.

A Constituição também estabelece uma regra para situações excepcionais. Se um dos candidatos classificados morrer, desistir da candidatura ou ficar legalmente impedido antes do segundo turno, deve ser convocado o candidato remanescente com a maior votação obtida no primeiro turno.

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Quais cargos podem ter segundo turno?

Nas eleições gerais, a possibilidade de segundo turno existe nas disputas para presidente e vice-presidente da República e para governador e vice-governador dos estados e do Distrito Federal. Senadores, deputados federais e deputados estaduais são escolhidos em uma única votação.

Nas eleições municipais, o segundo turno pode ocorrer na disputa para prefeito e vice-prefeito, mas somente nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Nas cidades que não atingem esse número, vence a chapa que receber mais votos no primeiro turno, ainda que não alcance mais de 50% dos votos válidos. Vereadores também são escolhidos em apenas uma votação.