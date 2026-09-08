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Política

Nova pesquisa Quaest mostra disputa Raquel Lyra x João Campos em Pernambuco

Apesar da vantagem de seis pontos percentuais da incumbente, ambos ainda estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h30 | Atualizado em 8 set 2026, 19h59
Raquel Lyra e João Campos
Raquel Lyra e João Campos (Redes sociais/Reprodução)
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Nova pesquisa Quaest mostra disputa Raquel Lyra x João Campos em Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

A governadora Raquel Lyra (PSD) lidera as intenções de voto para sua reeleição no estado de Pernambuco, segundo a mais nova pesquisa Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Enquanto Lyra aparece com 43%, seu maior adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), tem 37%. Apesar da vantagem da governadora, ambos ainda estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

A eleição deverá ser definida em um único turno, visto que não há outros candidatos com intenções de votos expressivas para garantir um segundo turno. Confira os números abaixo.

Siga

Primeiro turno

  • Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 44% em 15 de agosto);
  • João Campos (PSB): 37% (eram 36%);
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%);
  • Renan Hallais (Missão): 1% (era 0%);
  • Professora Camila (UP): 0% (era 0%);
  • Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);
  • Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);
  • Indecisos: 12% (eram 12%);
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 7%)
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.

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