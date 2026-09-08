Nova pesquisa Quaest mostra disputa Raquel Lyra x João Campos em Pernambuco

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A governadora Raquel Lyra (PSD) lidera as intenções de voto para a reeleição em Pernambuco, com 43%, à frente de João Campos (PSB), que tem 37%, segundo a mais nova pesquisa Quaest. Apesar da vantagem, ambos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. A eleição deve ser definida em um único turno.

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A governadora Raquel Lyra (PSD) lidera as intenções de voto para sua reeleição no estado de Pernambuco, segundo a mais nova pesquisa Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Enquanto Lyra aparece com 43%, seu maior adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), tem 37%. Apesar da vantagem da governadora, ambos ainda estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

A eleição deverá ser definida em um único turno, visto que não há outros candidatos com intenções de votos expressivas para garantir um segundo turno. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 44% em 15 de agosto);

(eram 44% em 15 de agosto); João Campos (PSB): 37% (eram 36%);

(eram 36%); Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%);

Renan Hallais (Missão): 1% (era 0%);

Professora Camila (UP): 0% (era 0%);

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);

Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);

Indecisos: 12% (eram 12%);

Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 7%)

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.