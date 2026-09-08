Nova pesquisa Quaest mostra disputa Raquel Lyra x João Campos em Pernambuco
Apesar da vantagem de seis pontos percentuais da incumbente, ambos ainda estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro
A governadora Raquel Lyra (PSD) lidera as intenções de voto para sua reeleição no estado de Pernambuco, segundo a mais nova pesquisa Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Enquanto Lyra aparece com 43%, seu maior adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), tem 37%. Apesar da vantagem da governadora, ambos ainda estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
A eleição deverá ser definida em um único turno, visto que não há outros candidatos com intenções de votos expressivas para garantir um segundo turno. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 44% em 15 de agosto);
- João Campos (PSB): 37% (eram 36%);
- Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%);
- Renan Hallais (Missão): 1% (era 0%);
- Professora Camila (UP): 0% (era 0%);
- Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);
- Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);
- Indecisos: 12% (eram 12%);
- Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 7%)
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.