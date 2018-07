PTB oficializa apoio à candidatura de Alckmin em convenção

A convenção nacional do PTB referendou neste sábado decisão que já havia sido tomada pela Executiva Nacional e confirmou o apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin.

A decisão de se aliar ao tucano foi tomada no dia 18 deste mês, mas precisava ser referendada na convenção nacional. Com o apoio do partido, Alckmin garantiu mais 33 segundos para sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

O tucano terá o maior tempo de propaganda entre os candidatos, com aproximadamente 6 minutos e 50 segundos nos blocos do horário eleitoral que serão destinados aos presidenciáveis. Alckmin também formalizou alianças com o PSD e os partidos do centrão – PP, DEM, PR, PRB e Solidariedade. Ele também deverá contar com o apoio do PPS e do PV.

O PTB é presidido pelo ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no escândalo do mensalão. Alckmin havia se reunido com Jefferson na sexta-feira para discutir o andamento da escolha de um vice para sua chapa. O empresário Josué Gomes (PR) foi indicado ao posto, mas alegou motivos pessoais e recusou a oferta.

Na manhã deste sábado, Alckmin tomou café com Jefferson e a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha do presidente do PTB. A parlamentar precisou de autorização judicial para participar da convenção. Ela é um dos alvos da Operação Registro Espúrio, que apura esquema de fraudes na liberação de registros sindicais no Ministério do Trabalho.

“O Brasil precisa de construtores como Geraldo Alckmin, e não de gladiadores. O PTB não constrói barreiras. O PTB constrói pontes”, afirmou Jefferson na convenção, segundo sua página no Twitter.

O tucano participou da convenção acompanhado da mulher, Lu Alckmin, e foi recebido aos gritos de “é o meu Brasil, cara da gente, Geraldo para presidente”. Ele retornará para São Paulo para participar nesta tarde da convenção estadual do PSDB. O evento formalizará o ex-prefeito paulistano, João Doria, como candidato do partido ao governo estadual.

