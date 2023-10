PSD admite desgaste de Carlos Fávaro no governo

Desde o começo do ano, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem sido alvo de um bombardeio de intrigas, maledicências e até de dossiês que circulam dentro do próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os ataques vêm de múltiplas direções, mas o desgaste maior é do Congresso, sobretudo depois que Fávaro enviou 130 milhões de reais do orçamento da pasta para recuperação de estradas e a compra de equipamentos para sete municípios de Mato Grosso, seu reduto eleitoral.

O desgaste é tamanho que o ministro acionou o seu padrinho político, o empresário e ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, para tentar uma aproximação maior com Lula. O presidente, no entanto, apesar do pedido de audiência, não recebeu a dupla no Palácio do Planalto. Fávaro já sabe que o Centrão discute sua sucessão há algum tempo, mas o problema é que agora o PSD, seu partido, também entrou na fila.

Fontes próximas à direção da sigla garantem que o partido já considera a possibilidade de o ministro ser substituído. Para não perder o comando da pasta, o PSD acionou suas lideranças. Um parlamentar da legenda conta que, em discussões internas, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, já reivindicou para si a escolha do próximo ministro. Ele justifica que contribuiu para eleição da numerosa bancada do partido na Câmara e, por isso, teria prioridade em escolher o eventual substituto. A ver.