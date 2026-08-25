Próximo debate presidencial: data, horário e onde assistir
Encontro entre os candidatos será promovido por consórcio formado por VEJA e outros dez veículos
O próximo debate entre os candidatos à Presidência da República está marcado para o dia 14 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 22h. O encontro será promovido por A Hora da Decisão, consórcio inédito formado por VEJA e outros dez veículos de comunicação, com transmissão simultânea em diferentes plataformas.
São esperados seis candidatos para o debate: Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos e Augusto Cury. A realização do encontro foi definida em acordo com os principais partidos.
Na mesma semana, o consórcio também realizará um debate entre candidatos a governos estaduais, marcado para o dia 18 de setembro, sexta-feira, em estados que ainda serão definidos.
Quais veículos participam do consórcio?
A Hora da Decisão é uma parceria entre onze veículos de comunicação criada para a cobertura dos debates das eleições de 2026. A iniciativa representa a maior associação já formada no país para uma ação desse tipo. Participam da iniciativa VEJA+ TV, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News e Terra.
O projeto prevê debates entre candidatos à Presidência da República e aos governos estaduais, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições.
A composição do grupo permite que os encontros sejam distribuídos por diferentes meios. As transmissões serão realizadas simultaneamente em televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e streaming, ampliando o alcance do conteúdo.
O objetivo do consórcio é ampliar o acesso dos eleitores às propostas dos candidatos e contribuir para um processo eleitoral marcado pela pluralidade de vozes, pela discussão de ideias e pela circulação de informações de interesse público.
Calendário de debates:
Após o encontro de A Hora da Decisão, outros dois debates presidenciais estão previstos para as semanas finais antes da eleição.
A Record realizará seu debate no dia 27 de setembro, domingo. Quatro dias depois, em 1º de outubro, quinta-feira, será a vez da Globo, responsável pelo último debate antes do primeiro turno.