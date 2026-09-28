Proibição das bets bate recorde e supera crise entre Moraes e Mendonça nas redes

A decisão do governo Lula de proibir as bets produziu a maior onda de repercussão política nas redes sociais registrada pelo Instituto Democracia em Xeque nos últimos doze meses. Nas primeiras 24 horas após a assinatura da Medida Provisória, na sexta-feira, 25 de setembro, foi contabilizado 1,33 milhão de menções ao tema — volume superior ao registrado durante a crise envolvendo os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, que havia alcançado 1,01 milhão.

Tema permanece nas redes

A repercussão da Medida Provisória continua sendo o tema central nas plataformas e não se restringiu ao primeiro dia. Segundo o relatório Brasil sem Bets, a escuta social contabilizou 2,5 milhões de publicações e 40 milhões de interações nas primeiras 63 horas após o anúncio. O levantamento considera conteúdos publicados entre sexta-feira e hoje, e aponta que o assunto produziu três ondas sucessivas de mobilização.

O primeiro pico ocorreu após o anúncio da medida, quando o volume chegou a 85. 800 publicações por hora. No sábado, 26, houve uma nova alta, com 75. 400 publicações por hora ao meio-dia. No domingo, o tema ainda registrava uma terceira onda, chegando a 47. 300 publicações por hora perto das 11h.

O relatório também identificou uma disputa entre narrativas favoráveis e contrárias à decisão. Entre as publicações que assumiam posição definida, 57% eram contrárias à proibição, ante 43% favoráveis. Em número de interações, porém, a diferença se inverteu: os conteúdos favoráveis à medida reuniram 8,8 milhões de interações (52%), enquanto os contrários somaram 8,2 milhões (48%).

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Maior repercussão nas redes do ano

O levantamento classifica a repercussão das bets como superior à de outros episódios políticos monitorados pelo DX nos últimos doze meses, entre eles a condenação de Jair Bolsonaro, as repercussões do caso Dark Horse, a disputa entre Mendonça e Moraes e a polêmica <a< span=””> href=”https://veja.abril.com.br/brasil/dino-envia-ao-plenario-do-stf-decisao-sobre-publicacoes-envolvendo-flavio-e-nossa-senhora/”>envolvendo Nossa Senhora Aparecida. </a<>