🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Proibição das bets bate recorde e supera crise entre Moraes e Mendonça nas redes

Medida provisória assinada por Lula gerou 1,33 milhão de menções nas primeiras 24 horas e ultrapassou a repercussão da crise entre os ministros do STF

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h00
Lula no Recife: presidente prometeu fim das bets durante comício na capital pernambucana
Lula no Recife: presidente prometeu fim das bets durante comício na capital pernambucana (Ricardo Stuckert/PT)
Continua após publicidade
Proibição das bets bate recorde e supera crise entre Moraes e Mendonça nas redes Priorize VEJA no Google

A decisão do governo Lula de proibir as bets produziu a maior onda de repercussão política nas redes sociais registrada pelo Instituto Democracia em Xeque nos últimos doze meses. Nas primeiras 24 horas após a assinatura da Medida Provisória, na sexta-feira, 25 de setembro, foi contabilizado 1,33 milhão de menções ao tema — volume superior ao registrado durante a crise envolvendo os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, que havia alcançado 1,01 milhão.

Tema permanece nas redes

A repercussão da Medida Provisória continua sendo o tema central nas plataformas e não se restringiu ao primeiro dia. Segundo o relatório Brasil sem Bets, a escuta social contabilizou 2,5 milhões de publicações e 40 milhões de interações nas primeiras 63 horas após o anúncio. O levantamento considera conteúdos publicados entre sexta-feira e hoje, e aponta que o assunto produziu três ondas sucessivas de mobilização.

O primeiro pico ocorreu após o anúncio da medida, quando o volume chegou a 85. 800 publicações por hora. No sábado, 26, houve uma nova alta, com 75. 400 publicações por hora ao meio-dia. No domingo, o tema ainda registrava uma terceira onda, chegando a 47. 300 publicações por hora perto das 11h.

O relatório também identificou uma disputa entre narrativas favoráveis e contrárias à decisão. Entre as publicações que assumiam posição definida, 57% eram contrárias à proibição, ante 43% favoráveis. Em número de interações, porém, a diferença se inverteu: os conteúdos favoráveis à medida reuniram 8,8 milhões de interações (52%), enquanto os contrários somaram 8,2 milhões (48%).

Siga
Continua após a publicidade

Maior repercussão nas redes do ano

O levantamento classifica a repercussão das bets como superior à de outros episódios políticos monitorados pelo DX nos últimos doze meses, entre eles a condenação de Jair Bolsonaro, as repercussões do caso Dark Horse, a disputa entre Mendonça e Moraes e a polêmica <a< span=””> href=”https://veja.abril.com.br/brasil/dino-envia-ao-plenario-do-stf-decisao-sobre-publicacoes-envolvendo-flavio-e-nossa-senhora/”>envolvendo Nossa Senhora Aparecida. </a<>

Publicidade
TAGS:
bets
Eleições 2026
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).