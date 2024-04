Prefeito de Manaus vira alvo de CPI após vazar vídeo com suposta propina

Candidato à reeleição, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera as pesquisas de intenção de voto. A recente divulgação de um de um vídeo em que um motorista aparece recebendo dinheiro de uma funcionária da prefeitura do município, porém, ameaça comprometer o seu favoritismo.

O vídeo mostra o motorista do dono de um blog conhecido chegando no prédio da Secretaria de Comunicação da prefeitura e recebendo uma sacola lacrada. O homem sai da sala, vai até o banheiro e abre a sacola. Dentro dela, havia um envelope cheio de dinheiro. Ele mesmo filmou a cena.

A divulgação das imagens resultou na demissão do chefe da secretaria de Comunicação e no pedido de criação de uma CPI para apurar um suposto esquema do governo municipal para remunerar clandestinamente influenciadores digitais e blogueiros.

Resposta do Legislativo

Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus — a maioria de oposição — devem formalizar nesta semana a instalação da CPI. “Esse vídeo não é o único, o que nos leva a crer que era uma prática comum na secretaria”, afirma o vereador William Alemão (Cidadania), um dos autores do requerimento para a criação da comissão. “Não existe pagamento em dinheiro vivo no poder público”, complementou.

Continua após a publicidade

O caso também está sendo investigado pela polícia. O Ministério Público entrou no circuito. Em conversa com vereadores, o motorista do blogueiro já revelou que há outras gravações que comprovariam que o esquema existe há algum tempo.

Em nota, a prefeitura informou que exonerou o secretário de comunicação Israel Conte de Lima em respeito à legislação eleitoral, que determina que os candidatos devem deixar os cargos públicos antes da eleição.

Para mostrar que a saída do assessor nada teve a ver com a denúncia, o texto informa que outros secretários também pediram afastamento de seus postos com o mesmo objetivo.

Sobre o vídeo, a prefeitura disse apenas que o material foi submetido a uma perícia e encaminhado para “investigação e punição dos autores da prática criminosa”.