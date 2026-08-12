Por que Sandro Alex aposta em virada contra Sergio Moro

O candidato do PSD ao governo do Paraná, Sandro Alex, aposta em uma virada na corrida eleitoral a partir do início efetivo da campanha. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele afirmou que os números atuais não representam o resultado que será visto nas urnas e disse acreditar que a disputa paranaense será “a mais surpreendente” e “a mais bonita do Brasil”. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A avaliação do candidato se apoia, segundo ele, no crescimento que sua candidatura apresentou desde o início da pré-campanha. Sandro Alex afirmou que começou com pouco mais de 3% nas pesquisas, passou por 6%, 9%, 12%, 15% e 16%, até chegar a 26% ou 27% no levantamento mais recente mencionado na entrevista.

“Nós crescemos e agora vamos crescer ainda mais, porque a população está tendo conhecimento sobre a campanha.”

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O que ainda pode mudar até a eleição?

Sandro Alex argumenta que a maior parte do eleitorado ainda não havia acompanhado efetivamente a disputa estadual. Segundo ele, enquanto seus adversários já estavam em campanha, sua candidatura começou a ser apresentada mais recentemente, após a definição das convenções e dos primeiros debates.

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Para o candidato, esse processo permitirá que os eleitores conheçam melhor a chapa e o projeto que pretende representar. Ele também afirma que a entrada de Rafael Greca como candidato a vice-governador amplia o potencial da candidatura.

Por que ele diz que a eleição será ‘a mais bonita do Brasil’?

Sandro Alex afirma que o cenário paranaense ainda está longe de uma definição. Para ele, a vantagem apresentada por um dos candidatos nas pesquisas não significa que o resultado esteja decidido, principalmente porque a campanha ainda permitiria que os eleitores identificassem os grupos e propostas em disputa.

“Eu tenho dito, Marcela, que a eleição do Paraná vai ser a mais surpreendente e ela vai ser a mais bonita do Brasil.”

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Na sequência, ele explicou a aposta. Segundo Sandro Alex, o favoritismo de Sergio Moro mostrado nas pesquisas não necessariamente será mantido até a votação.

“O povo brasileiro entende que aqui já tem um candidato com uma alta nas pesquisas, mas que não vai ser o resultado final no dia das eleições.”

Como Sandro Alex pretende aproveitar a campanha?

O candidato afirma que sua estratégia será apresentar o grupo político que trabalhou ao lado do governador Ratinho Junior e defender o legado da gestão, além de mostrar seu planejamento para o futuro do Estado.

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Sandro Alex disse que a população paranaense demonstra aprovação ao governador e que sua candidatura pretende se apresentar como uma continuidade desse trabalho. Segundo ele, o desafio agora é fazer com que os eleitores associem seu nome ao projeto político apoiado por Ratinho Junior.

Questionado sobre a participação mais incisiva do governador na campanha, Sandro Alex afirmou que os dois trabalham juntos há mais de duas décadas e que Ratinho Junior sempre esteve presente na construção de sua candidatura.

Ele disse que, com o início da campanha, é natural que o governador passe a falar mais sobre a disputa e defender o legado de sua administração. Para Sandro Alex, o momento também permitirá apresentar à população “quem é o sucessor do governador Ratinho Júnior”.

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O que o candidato espera dos próximos debates?

Sandro Alex avalia que os debates e a exposição dos candidatos deverão aumentar o interesse do eleitorado pela eleição estadual. Ele afirmou que, a partir das convenções e das primeiras discussões públicas, os paranaenses começam a perceber que terão de escolher novos representantes para o governo, o Senado, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados.

Nesse cenário, o candidato aposta que sua exposição crescerá e que o eleitor terá condições de comparar os diferentes projetos apresentados para o Estado.

A eleição nacional pode influenciar a disputa no Paraná?

Na entrevista, Sandro Alex também afirmou que existe uma demanda diferente no Paraná em relação à disputa nacional. Segundo ele, enquanto o eleitorado paranaense deseja uma mudança em Brasília, haveria preferência pela continuidade da gestão estadual.

O candidato também declarou acreditar no crescimento de Ronaldo Caiado, igualmente do PSD, na corrida presidencial. Para ele, a presença de nomes além da polarização entre Lula e Bolsonaro é importante para ampliar o debate nacional e oferecer alternativas ao eleitor.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.