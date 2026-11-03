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Política

Por que Lula terá menos poder para negociar com o Centrão no quarto mandato

Para Bonin, o peso das emendas reduz a capacidade do Planalto de exigir fidelidade e obriga o governo a buscar acordos em torno de pautas comuns

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h19
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Por que Lula terá menos poder para negociar com o Centrão no quarto mandato Priorize VEJA no Google

Lula terá menos margem para cobrar apoio do Centrão na formação da base de seu quarto mandato, avalia o colunista de Radar Robson Bonin. Com o peso das emendas parlamentares no Orçamento, deputados e senadores ganharam autonomia para destinar recursos, e o Planalto perdeu parte da força que tinha para negociar votos em troca de verbas e cargos (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista desta terça-feira, 3, Laísa Dall’Agnol lembrou que Lula terá de acomodar tanto aliados de primeira hora quanto partidos do Centrão que contribuíram para sua reeleição. Bonin comparou a negociação à aproximação do início do terceiro mandato, marcada, segundo ele, pela “desconfiança de ambos os lados”.

Os desafios do governo Lula 4

Como as emendas mudaram a relação entre governo e Congresso?

Bonin afirmou que ministros do atual governo passaram parte do mandato “literalmente mendigando dinheiro para deputados e senadores”. Para o colunista, a necessidade de recorrer aos parlamentares em busca de recursos mostra como a relação se inverteu: antes, era o Congresso que procurava o Executivo para obter verbas.

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Essa mudança enfraquece o arranjo em que partidos recebiam espaço no governo e recursos em troca de apoio nas votações. Na avaliação de Bonin, as legendas do Centrão ganharam margem para negociar com o Planalto sem assumir um compromisso duradouro com sua agenda.

Por que Lula terá dificuldade para exigir fidelidade?

Segundo Bonin, há ministros petistas defendendo que Lula rejeite alianças com partidos que ocupem cargos na Esplanada e votem com a oposição no Congresso. O colunista considera difícil sustentar essa exigência diante do peso que essas legendas conquistaram na destinação de verbas.

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A montagem da base, disse ele, se aproxima de uma “guerra fria”: conforme seus interesses sejam atendidos, os partidos podem aderir ao governo, engrossar a oposição ou se declarar independentes.

O que pode garantir votos ao governo?

Para Bonin, o êxito da negociação dependerá da capacidade de Lula de apresentar uma “pauta de interesses conjuntos”. Na prática, o Planalto terá de identificar propostas que interessem também ao Centrão e construir apoio em torno delas. A participação de uma legenda no governo, nessa leitura, não assegura seus votos em todas as pautas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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