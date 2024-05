Popularidade de Lula para de cair no país e tem melhora na região Sul

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, traz dois dados positivos para o presidente da República. A aprovação ao trabalho de Lula, que vinha caindo desde agosto do ano passado, quando era de 60%, manteve-se estável entre fevereiro e maio, passando de 51% para 50%, dentro da margem de erro, de 2,2 pontos percentuais.

Não houve mudança fora da margem também no caso da reprovação, que subiu de 46% para 47%, doze pontos percentuais a mais do que em agosto do ano passado e o maior percentual registrado desde o início do terceiro mandato do petista.

No caso da avaliação geral do governo, o quadro também permanece estável. Do total de entrevistados, 33% consideram o desempenho positivo, ante 35% em fevereiro. Outros 33% responderam que é negativo o trabalho realizado até agora, um ponto percentual a menos do que em fevereiro.

Frutos no Sul

Apesar da estabilidade no cenário nacional, a popularidade do presidente e do governo melhorou na região Sul. A pesquisa foi realizada entre a quinta-feira, 2, e a segunda-feira, 6. Nesse período, Lula visitou duas vezes o Rio Grande do Sul e anunciou uma série de medidas em resposta ao desastre climático que atinge o estado.

A ajuda federal aos gaúchos aparece em segundo lugar entre as notícias positivas sobre o governo citadas pelos entrevistados, ficando atrás apenas dos benefícios do Bolsa Família. Na região Sul, a aprovação ao trabalho do presidente saltou de 40% para 47% entre fevereiro e maio, e a reprovação caiu de 57% para 52%. Já a avaliação positiva do governo passou de 25% para 34%, enquanto a negativa oscilou, dentro da margem de erro, de 42% para 41%.

Mau humor persistente

O levantamento também traz notícias ruins para o petista. Para 49% dos entrevistados, o Brasil está indo na direção errada, contra 41% que acham que caminha na direção certa. Em dezembro, a situação era invertida. Havia mais gente confiante (45%) do que pessimista (43%).Também cresceu o percentual dos que dizem que o presidente não consegue cumprir o que prometeu: eram 56% em fevereiro e agora são 63% em maio.