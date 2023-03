PF abre inquérito para apurar a entrada irregular de joias para Bolsonaro

A PF abriu inquérito nesta segunda-feira, 6, para investigar a tentativa de uma comitiva do governo de Jair Bolsonaro de receber ilegalmente joias avaliadas em R$ 16,5 milhões da Arábia Saudita.

Mais cedo, o ministro Flávio Dino (PSB), da Justiça e Segurança Pública, enviou documento ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, solicitando “apuração de possíveis fatos criminosos”.

A apuração ficará a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, na Superintendência da PF em São Paulo, pois é o local onde as joias foram apreendidas.

Em outubro de 2021, uma comitiva do governo, comandada pelo ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, voltou de uma viagem oficial à Arábia Saudita com joias na bagagem. Os itens foram presente do governo saudita e iriam para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

As joias estavam na mochila de um assessor de Bento Albuquerque. No aeroporto de Guarulhos, o assessor tentou passar pela alfândega na fila do “nada a declarar”. Mas, pela lei, ele deveria ter declarado as joias e ter pagado uma taxa de 50% do valor, ou seja, R$ 8,25 milhões.

Como não houve pagamento, os fiscais da Receita retiveram as joias. O governo Bolsonaro fez pelo menos oito tentativas de reaver os itens, acionando inclusive outros ministérios e também a chefia da Receita.

Bolsonaro nega irregularidades e afirma que não pediu os presentes. Michelle também ironizou o caso nas redes sociais.

