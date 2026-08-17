Pesquisa mostra disputa acirrada pelo governo do Pernambuco

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Pesquisa Real Time Big Data mostra um empate técnico na corrida pelo governo de Pernambuco entre a atual governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito João Campos. Ambos aparecem com os mesmos pontos percentuais tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento detalha a preferência por gênero e também os números para o Senado.

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Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela Real Time Big Data mostra o quanto as eleições para a chefia do Executivo no estado de Pernambuco deverão ser disputadas palmo a palmo pelos candidatos. A atual governadora, Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), aparecem com a mesma quantidade de pontos percentuais tanto nas simulações de primeiro turno quanto de segundo.

Dados do levantamento mostram que, se as eleições do primeiro turno fossem agora, tanto Lyra quanto Campos teriam 43% das intenções de voto. Um recorte de gênero dessa pesquisa mostra que Lyra e Campos têm uma diferença considerável entre os eleitores quando eles são separados pelo gênero. Entre os homens, a pesquisa mostra um placar de 42% para a governadora e 38% para o ex-prefeito. Entre as mulheres, a cena se inverte e as intenções de voto ficam em 44% e 47%, respectivamente.

Depois deles, vem Renan Hallais (Missão, o partido criado pelo MBL) com 3% das intenções de voto, seguido de Ivan Moraes, do PSOL, com 2%. Nulos e brancos são 4%, não souberam ou não quiseram responder também são 4%.

Já na simulação de segundo turno, tanto a atual governadora quanto o ex-prefeito de Recife têm 44% das intenções de voto. Nulos e brancos são 5% e não souberam ou não quiseram responder são 7%. A pesquisa ouviu 1. 600 eleitores pernambucanos entre os dias 12 e 15 de agosto. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais que podem oscilar para mais ou para menos.

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Votos para o Senado

Essa mesma pesquisa também mostrou a quantas andam as intenções de voto dos pernambucanos para o Senado. A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera com folga, com 29 pontos percentuais. Depois dela, aparece o hoje senador Humberto Costa (PT), que chegou a presidir seu partido até a posse de Edinho Silva.

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Em terceiro lugar está um candidato conservador: o deputado federal Mendonça Filho (PL), com 18%. Ele é o relator, na Câmara dos Deputados, da PEC sobre a redução da maioridade penal.