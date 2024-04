Pesquisa mostra a supremacia da direita em Brasília

Uma pesquisa feita em Brasília mostra que na capital federal o eleitor que se diz “de direita” é o dobro dos que se dizem “de esquerda”. O levantamento foi encomendado pelo Partido Verde. “Você se considera uma pessoa de esquerda ou de direita?”, indagou o questionário. 40,6% dos entrevistados responderam de direita, 20,7% de esquerda e 9,7% se disseram “de centro”. Os eleitores restantes não sabiam ou não responderam.

A empresa responsável pelo levantamento, a Duda Pesquisas, apresentou o questionário em 20 regiões administrativas da capital federal. Brasília possui mais de 3 milhões de habitantes e tem a maior renda per capita de todas as unidades da federação no país.

O perfil “de direita” do eleitor de Brasília, de acordo com o levantamento, pode ser medido também pela posição frente a temas sensíveis que estão em debate no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Quando perguntados se apoiam a legalização do aborto, 80% dos eleitores se dizem contrários. Quanto à descriminalização das drogas, 71% se dizem contrários, 59% são contra a proibição de venda de armas de fogo e 75% são “a favor que as escolas públicas ensinem as crianças a rezar e a acreditar em Deus”.

O PV tem encomendado pesquisas para sondar a tendência do eleitorado mirando as eleições de 2026. O candidato do partido, Leandro Grass, que teve apoio do PT no último pleito, foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral, acusado de divulgar fake news. Atual presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter a decisão. A situação dele, no entanto, é pouco confortável.

Continua após a publicidade

Na pesquisa espontânea para o governo do DF, a atual vice-governadora Celina Leão (PP) é a mais lembrada, com 5,6%. Leandro Grass (PV) fica em segundo, com 3,6%. O problema é quando os nomes dos prováveis candidatos são apresentados diretamente aos eleitores. Se as eleições fossem hoje, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) venceria com 31,7% dos votos, Celina teria 15,6% e Leandro Grass 10,4%.

Na sondagem para presidente da República, os mais votados seriam Jair Bolsonaro (30,9%), Lula (28,5%), o governador de São Paulo Tarcisio de Freitas (6,5%) e o senador e ex-juiz Sérgio Moro (5,5%).