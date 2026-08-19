Pesquisa: Lula e Flávio têm disputa acirrada no centro do poder do país
Petista aparece à frente no primeiro turno, mas jogo é virado no segundo, em Brasília, segundo levantamento do Real Time Big Data
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm uma disputa bastante acirrada na capital do país, Brasília, onde o petista lidera numericamente no primeiro turno, mas vê o quadro se inverter no segundo. Os dados são de uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Apesar da liderança numérica no primeiro cenário, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.
Primeiro turno
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Renan Santos (Missão): 8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 8%
- Zema (Novo): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe ou não respondeu: 6%
“Outros” representam os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata), que, somados, atingiram 1%.
Segundo turno
Já nesse caso, o senador Flávio Bolsonaro lidera fora da margem de erro.
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe ou não respondeu: 8%