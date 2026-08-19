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Política

Pesquisa: Lula e Flávio têm disputa acirrada no centro do poder do país

Petista aparece à frente no primeiro turno, mas jogo é virado no segundo, em Brasília, segundo levantamento do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 11h04 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h46
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm uma disputa bastante acirrada na capital do país, Brasília, onde o petista lidera numericamente no primeiro turno, mas vê o quadro se inverter no segundo. Os dados são de uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Apesar da liderança numérica no primeiro cenário, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Renan Santos (Missão): 8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 8%
  • Zema (Novo): 1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe ou não respondeu: 6%

“Outros” representam os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata), que, somados, atingiram 1%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Já nesse caso, o senador Flávio Bolsonaro lidera fora da margem de erro.

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe ou não respondeu: 8%
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