Pesquisa: Lula e Flávio têm disputa acirrada no centro do poder do país

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Pesquisa Real Time Big Data revela cenário eleitoral acirrado entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em Brasília. No primeiro turno, Lula lidera por pequena margem. No segundo, Flávio inverte a vantagem, mostrando um quadro disputado. Confira os detalhes completos da sondagem.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm uma disputa bastante acirrada na capital do país, Brasília, onde o petista lidera numericamente no primeiro turno, mas vê o quadro se inverter no segundo. Os dados são de uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Apesar da liderança numérica no primeiro cenário, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.

Primeiro turno

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Renan Santos (Missão): 8%

Ronaldo Caiado (PSD): 8%

Zema (Novo): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe ou não respondeu: 6%

“Outros” representam os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata), que, somados, atingiram 1%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Já nesse caso, o senador Flávio Bolsonaro lidera fora da margem de erro.

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe ou não respondeu: 8%