O perfil oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Facebook publicou uma postagem na noite desta segunda-feira, 6, para explicar que a cantora Pabllo Vittar não será candidata a vice-presidente na chapa do petista. Uma montagem que circula nas redes sociais retirou a imagem do ex-prefeito Fernando Haddad, oficializado pelo PT no domingo como vice de Lula, e colocou no lugar uma foto de Pabllo.

“Está circulando essa imagem na rede então vamos explicar: o vice de Lula é Fernando Haddad, e não Pabllo Vittar, pessoal”, diz a postagem, feita pela equipe que administra o perfil do petista.

Alvo frequente de notícias falsas na internet, a cantora passou a inspirar memes que inventam as situações mais insólitas sobre ela e dizem: “Dessa vez a Pabllo Vittar foi longe demais”.

A definição sobre Fernando Haddad ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Lula foi tomada no domingo, 5, pelo PT. Mesmo enquadrado pela Lei da Ficha Limpa, por ter sido condenado em segunda instância, o ex-presidente será registrado pelo partido como candidato junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao qual caberá decidir se defere ou não o registro.

Caso Lula seja barrado pelo TSE, Haddad assumirá a cabeça de chapa e terá como vice a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul Manuela D’Ávila, do PCdoB, que desistiu de sua candidatura à Presidência da República no domingo.