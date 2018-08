O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad foi anunciado na noite deste domingo (5) como vice na chapa que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato à Presidência. Com o virtual impedimento de Lula pelo atual entendimento da Lei da Ficha Limpa, Haddad se torna o “plano B” do PT, o provável substituto em caso de rejeição da candidatura do ex-presidente pela Justiça Eleitoral.

Formado em Direito pela USP, Fernando Haddad ganhou destaque entre 2005 e 2012, período em que exerceu o cargo de ministro da Educação nos governos de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o mais longevo da história brasileira. Eleito prefeito de São Paulo, comandou a capital paulista entre 2013 e 2016, quando disputou a reeleição contra João Doria (PSDB) e acabou ficando em segundo lugar.

Haddad ganhou o centro das especulações sobre substituir Lula desde que ficou de fora das disputas locais em São Paulo e assumiu a coordenação do programa de governo da candidatura do PT, ficando responsável por reunir e condensar as propostas que o partido pretende defender na campanha. A outra opção, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT), foi lançado candidato ao Senado na convenção baiana da legenda.

A pressa do PT, após o partido ter dito que não anunciaria um candidato a vice, foi um entendimento de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que a chapa tem que estar completa até 24 horas após o término da convenção nacional da legenda. Portanto, o partido teria até segunda-feira. O PT não concorda com o entendimento, mas preferiu não correr o risco de deixar o partido de fora das eleições.