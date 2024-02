‘Parece que teve conivência de alguém’, diz Lula sobre fuga em Mossoró

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista coletiva neste domingo, 18, que pode ter havido ‘conivência’ de alguém de dentro da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no episódio de fuga dos detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento.

A fala ocorreu em Addis Ababa, capital da Etiópia, durante o encerramento da viagem do petista à África. “Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela polícia local, pela Polícia Federal, nos indique, amanhã ou depois de amanhã, o que aconteceu no presídio de Mossoró”, afirmou Lula.

Lula aproveitou a ocasião para elogiar a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. “A primeira pessoa que disse que estaria fazendo uma sindicância para apurar se houve participação de alguém que trabalhava no presídio foi o ministro Lewandowski”, disse.

Após conversar com a imprensa, Lula embarcou de volta ao Brasil. A chegada do presidente em Brasília está prevista para as 23 horas deste domingo.