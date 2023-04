Para evitar crimes, bagagens de voos internacionais serão fotografadas

O governo estuda medidas para garantir segurança ao transporte de bagagens dos passageiros de voos internacionais. Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, está em desenvolvimento um sistema que vai registrar as imagens das malas a partir do instante em que elas são despachadas.

A ideia é que cada passageiro tenha em mãos provas de que a bagagem despachada no balcão de atendimento das companhias aéreas será a mesma retirada no destino, o que evitaria casos como o das brasileiras que foram presas na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas. “A nossa proposta é fotografar mala por mala na entrada dos voos. Depois disso, o passageiro receberá no seu celular a imagem de sua bagagem”, explicou o ministro.

As goianas Jeanne Paollini e Kátyna Baía ficaram detidas por 38 dias, após a polícia alemã encontrar 40 quilos de cocaína em malas que foram despachadas em São Paulo como sendo delas. Investigações mostraram que as bagagens das passageiras foram trocadas por uma quadrilha que tinha o apoio de funcionários do Aeroporto de Guarulhos. As novas medidas de segurança devem ser efetivadas ainda em 2023.