Panfleto de Lula com site errado irrita integrantes da campanha

Integrantes da campanha de Lula estão incomodados com alguns erros básicos que têm sido cometidos. Recentemente, por exemplo, foram distribuídas 700. 000 unidades de um panfleto que trazia um site inexistente do presidente.

A peça apresentava o site “lulaoficial. com. br”, que não está registrado.

Enquanto isso, apoiadores de diversos estados reclamam por não terem recebido materiais.

Uma postagem da página “Comitê Lula” no Instagram que lista pontos de distribuição de materiais de campanha recebeu uma série de reclamações por englobar apenas 10 das 27 unidades da federação.

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