Padilha: ‘Governo segue na busca do déficit zero’

Atualizado em 3 out 2023, 12h04 - Publicado em 3 out 2023, 11h19

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça (3) que o governo Lula mantém a meta déficit zero, uma iniciativa, segundo ele, “ousada”.

De acordo com Padilha, o compromisso de zerar o rombo orçamentário terá impacto na estabilidade econômica do Brasil num momento em que o país entra em trajetória de queda de juros.

O ministro participou do Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência Complementar (Siga), realizado pela Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

Padilha também afirmou que o governo pioriza a responsabilidade fiscal e os projetos que melhoram o cenário macroeconômico e o ambiente de negócios.

“Consolidamos o Desenrola, aprovado ontem no Senado, que vai limpar o nome de milhões de brasileiros”.

O ministro das Relações Institucionais disse ainda que o governo trabalha na elaboração das regras da economia verde, sobretudo o mercado de créditos de carbono.

“Estamos criando um ambiente ideal para atrair investimentos em setores-chave, como a transição energética e a descarbonização”.

