Os sinais de reaproximação entre o Brasil e Venezuela

Os mais de 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela poderão contar, a partir de agora, com voos comerciais entre os dois países. A notícia foi anunciada pelo governo do ditador Nicolás Maduro, juntamente com uma série de flexibilizações que começaram a ser implementadas a partir de uma missão do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, capitaneada pelo senador Chico Rodrigues (União-RR), presidente do colegiado, que esteve recentemente em visita ao país.

Apoiador de Bolsonaro, Rodrigues acredita que é preciso sensibilizar a sociedade brasileira, o governo e o Itamaraty para a importância estratégica e econômica da retomada das relações diplomáticas. “Nós estamos apenas aproveitando um canal de diálogo para fazer diplomacia parlamentar”, diz o congressista. O estado de Roraima deve ser um dos principais beneficiados com a retomada.

O parlamentar conta que obteve o compromisso do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica venezuelana para Roraima, o que significará uma economia aos cofres públicos e ao consumidor brasileiro da ordem de mais de 1,5 bilhões de reais. Outro avanço foi o anuncio da instalação de um escritório em Caracas para tratar de assuntos comerciais entre os países. Um documento com os resultados da visita será entregue nesta quarta-feira, 29, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).