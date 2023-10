Os ruídos da recuperação de Lula no Palácio da Alvorada

Depois de passar por uma cirurgia no fêmur e nas pálpebras, o presidente Lula permanece se recuperando em isolamento no Palácio da Alvorada, onde, por orientação médica, tem ficado em repouso a maior parte do tempo e sem receber qualquer autoridade – rotina que deve se manter até o fim da semana que vem. O presidente tem feito sessões de fisioterapia e contado com a companhia de sua mulher, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que, nesse período, tem filtrado o acesso o marido.

Desde que o presidente deixou o hospital, ministros e parlamentares procuraram o petista por telefone para tratar de temas diversos. Com raríssimas exceções, todos tiveram que antecipar o assunto que seria tratado antes de ter a ligação transferida para Lula.

Em outros tempos, esse protocolo seria recebido com absoluta naturalidade. Afinal, o presidente tem 77 anos. O problema é que nem todo mundo entendeu assim, principalmente aqueles que não estão conseguindo falar com Lula. Culpam Janja, alvo permanente de críticas por parte dos próprios aliados do governo.

Na sexta-feira passada, Lula fez uma cirurgia para colocar uma prótese no fêmur e também retirar o excesso de pele das pálpebras. O procedimento ocorreu no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde o petista precisou ficar internado por dois dias. Quando deixou o hospital, o presidente já tinha feito pequenas caminhadas e subido escadas.

