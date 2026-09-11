Os números da nova pesquisa Datafolha para o Senado no Rio
Benedita amplia vantagem na primeira vaga e cinco candidatos seguem empatados tecnicamente na corrida pela segunda cadeira
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, indica que a disputa para o Senado no Rio de Janeiro segue embaralhada. Benedita da Silva (PT) ampliou a vantagem e continua em primeiro lugar, com 18% das intenções de voto. Outros cinco candidatos se mostram competitivos, empatados tecnicamente na corrida pela segunda vaga.
Na pesquisa espontânea – quando o eleitor deve citar o candidato – 62% não souberam informar em quem pretendem votar. Eram 77% em 21 de agosto.
Já na pesquisa estimulada, em que os nomes são listados, Benedita tem 18% das intenções de voto; Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem com 10% cada um, empatados tecnicamente com Pedro Paulo (PSD), com 7%; Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%; Monica Benicio (PSOL), com 6%. Waguinho (Republicanos), tem 3%.
Veja os números do Datadolha para o Senado na pesquisa estimulada:
- Benedita da Silva (PT): 18% (eram 15% em 21 de agosto);
- Carlos Jordy (PL): 10% (eram 8%);
- Carlos Portinho (PL): 10% (eram 8%);
- Pedro Paulo (PSD): 7% (eram 6%);
- Marcelo Crivella (Republicanos): 7% (eram 6%);
- Monica Benicio (PSOL): 6% (estável);
- Waguinho (Republicanos): 3% (estável);
- Marcos Dias (Pode): 2% (estável);
- Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 2% (não foi testado na rodada anterior);
- Luciano Mattos (PRTB): 1% (estável);
- Vinicius Benevides (UP): 1% (estável);
- Helio Secco (Missão): 1% (estável);
- Paula Falcão (PSTU) :1% (estável);
- Michelly Xavier (UP): 1% (estável);
- Luiz Eugenio (PCO): 1% (estável);
- Ó Clemente (Democrata): 0% (estável);
- André Monteiro (Democrata): 0% (eram 2%);
- Branco/nulo/nenhum: 18% (eram 23%);
- Indecisos: 13% (eram 12%).
Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitora sob o número RJ- 09217/2026.