Os números da nova pesquisa Datafolha para o Senado no Rio

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, indica que a disputa para o Senado no Rio de Janeiro segue embaralhada. Benedita da Silva (PT) ampliou a vantagem e continua em primeiro lugar, com 18% das intenções de voto. Outros cinco candidatos se mostram competitivos, empatados tecnicamente na corrida pela segunda vaga.

Na pesquisa espontânea – quando o eleitor deve citar o candidato – 62% não souberam informar em quem pretendem votar. Eram 77% em 21 de agosto.

Já na pesquisa estimulada, em que os nomes são listados, Benedita tem 18% das intenções de voto; Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem com 10% cada um, empatados tecnicamente com Pedro Paulo (PSD), com 7%; Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%; Monica Benicio (PSOL), com 6%. Waguinho (Republicanos), tem 3%.

Veja os números do Datadolha para o Senado na pesquisa estimulada:

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Benedita da Silva (PT): 18% (eram 15% em 21 de agosto);

Carlos Jordy (PL): 10% (eram 8%);

Carlos Portinho (PL): 10% (eram 8%);

Pedro Paulo (PSD): 7% (eram 6%);

Marcelo Crivella (Republicanos): 7% (eram 6%);

Monica Benicio (PSOL): 6% (estável);

Waguinho (Republicanos): 3% (estável);

Marcos Dias (Pode): 2% (estável);

Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 2% (não foi testado na rodada anterior);

Luciano Mattos (PRTB): 1% (estável);

Vinicius Benevides (UP): 1% (estável);

Helio Secco (Missão): 1% (estável);

Paula Falcão (PSTU) :1% (estável);

Michelly Xavier (UP): 1% (estável);

Luiz Eugenio (PCO): 1% (estável);

Ó Clemente (Democrata): 0% (estável);

André Monteiro (Democrata): 0% (eram 2%);

Branco/nulo/nenhum: 18% (eram 23%);

Indecisos: 13% (eram 12%). Continua após a publicidade

Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitora sob o número RJ- 09217/2026.

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