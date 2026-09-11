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Política

Os números da nova pesquisa Datafolha para o Senado no Rio

Benedita amplia vantagem na primeira vaga e cinco candidatos seguem empatados tecnicamente na corrida pela segunda cadeira

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 17h35 | Atualizado em 11 set 2026, 17h46
Seis políticos, três homens e três mulheres, em diferentes momentos de discursos ou apresentações. Da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo crespo e jaqueta amarela; um homem branco de barba e terno azul; um homem branco de óculos e terno escuro; um homem branco de terno escuro segurando um papel; um homem branco de terno azul claro; e uma mulher branca de cabelo cacheado e blazer preto
Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e Monica Benicio (PSOL). (Bruno Spada / Zeca Ribeiro/ Kayo Magalhães / Roque de Sá / Cicero Rodrigues/CMRJ/Agência Senado)
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, indica que a disputa para o Senado no Rio de Janeiro segue embaralhada. Benedita da Silva (PT) ampliou a vantagem e continua em primeiro lugar, com 18% das intenções de voto. Outros cinco candidatos se mostram competitivos, empatados tecnicamente na corrida pela segunda vaga.

Na pesquisa espontânea – quando o eleitor deve citar o candidato – 62% não souberam informar em quem pretendem votar. Eram 77% em 21 de agosto.

Já na pesquisa estimulada, em que os nomes são listados, Benedita tem 18% das intenções de voto; Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem com 10% cada um, empatados tecnicamente com Pedro Paulo (PSD), com 7%; Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%; Monica Benicio (PSOL), com 6%. Waguinho (Republicanos), tem 3%.

Veja os números do Datadolha para o Senado na pesquisa estimulada:

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  • Benedita da Silva (PT): 18% (eram 15% em 21 de agosto);
  • Carlos Jordy (PL): 10% (eram 8%);
  • Carlos Portinho (PL): 10% (eram 8%);
  • Pedro Paulo (PSD): 7% (eram 6%);
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 7% (eram 6%);
  • Monica Benicio (PSOL): 6% (estável);
  • Waguinho (Republicanos): 3% (estável);
  • Marcos Dias (Pode): 2% (estável);
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 2% (não foi testado na rodada anterior);
  • Luciano Mattos (PRTB): 1% (estável);
  • Vinicius Benevides (UP): 1% (estável);
  • Helio Secco (Missão): 1% (estável);
  • Paula Falcão (PSTU) :1% (estável);
  • Michelly Xavier (UP): 1% (estável);
  • Luiz Eugenio (PCO): 1% (estável);
  • Ó Clemente (Democrata): 0% (estável);
  • André Monteiro (Democrata): 0% (eram 2%);
  • Branco/nulo/nenhum: 18% (eram 23%);
  • Indecisos: 13% (eram 12%).
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Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitora sob o número RJ- 09217/2026.

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