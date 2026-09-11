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Política

Os novos números da disputa pelo governo e Senado no Pará

Hana Ghassan pode levar eleição no primeiro turno, segundo AtlasIntel

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 15h00 | Atualizado em 11 set 2026, 15h21
A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB); e o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB)
A governadora do Pará, Hana Ghassan; e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará/Prefeitura de Ananindeua/Divulgação)
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Os novos números da disputa pelo governo e Senado no Pará Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 11, atualiza os números da disputa pelo governo e Senado no Pará.

Na eleição para o Executivo, a atual governadora Hana Ghassan (MDB) pode levar a reeleição ainda no primeiro turno. Ela tem 48,5% das intenções de voto –como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ela pode ter percentual suficiente para vencer já no início de outubro. Em segundo lugar, está Dr. Daniel (Podemos), com 41,7%. Os demais candidatos não atingiram 2% da preferência.

Se a eleição for para o segundo turno, no entanto, a situação fica mais complicada para a incumbente. Em um embate direto com Dr. Daniel, os dois estão empatados dentro da margem de erro.

Veja os números da pesquisa para o governo do Pará: 

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  • Hana Ghassan (MDB): 48,5%
  • Dr. Daniel (Podemos): 41,7%
  • Araceli (PSOL): 1,5%
  • José Moita (Democrata): 0,8%
  • Outros: 0,7%
  • Branco/nulo: 0,6%
  • Não sei: 6,1%

Segundo turno

  • Hana Ghassan (MDB): 50,2%
  • Dr. Daniel (Podemos): 45,4%
  • Branco/nulo: 1%
  • Não sei: 3,3%
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Senado

Para a eleição legislativa, o ex-governador Helder Barbalho (MDB) lidera, com 24,9% da preferência. No segundo lugar, há um empate técnico triplo entre Éder Mauro (PL), Zequinha Marinho (Podemos) e Chicão (União Brasil). Celso Sabino (PDT) empata com Chicão e Zequinha, mas não com Éder.

Confira os números: 

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  • Helder Barbalho (MDB): 24,9%
  • Éder Mauro (PL): 18,1%
  • Zequinha Marinho (Podemos): 15,1%
  • Chicão (União Brasil): 13,2%
  • Celso Sabino (PDT): 11,6%
  • Gizelle Freitas (PSOL): 1,7%
  • Conti (PSOL): 1,1%
  • Lívia Noronha (Solidariedade): 1,1%
  • Outros: 1,1%
  • Branco/nulo: 4,3%
  • Não sei: 7,8%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.212 entrevistas pela internet entre os dias 5 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PA-09626/2026.

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