Os novos números do Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo governo e Senado do Rio de Janeiro

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Eduardo Paes mantém a liderança na corrida pelo governo do Rio com 44,5%, aponta nova pesquisa Paraná Pesquisas. Douglas Ruas e Anthony Garotinho disputam o segundo lugar. Para o Senado, Benedita da Silva está à frente. Confira todos os números da pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro.

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O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) segue na liderança para o governo do Rio de Janeiro, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 24. Ele tem 44,5% das intenções de voto –29 pontos percentuais à frente de Douglas Ruas (PL), que pontuou 15,5% e empata tecnicamente dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais com Anthony Garotinho (Republicanos), com 11,6%.

Esta rodada não pode ser comparada diretamente com a anterior, publicada no fim de julho, porque a lista de candidatos testada é diferente: o ex-governador Wilson Witzel (DC) desistiu da disputa. Naquele mês, Paes tinha 48,6%; Ruas, 15,5% e Garotinho, 11,6%.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 44,5%

Douglas Ruas (PL): 15,5%

Anthony Garotinho (Republicanos): 11,6%

André Marinho (Novo): 3,1%

Cyro Garcia (PSTU): 2,9%

Coronel Busnello (Missão): 2,3%

Juliete Pantoja (UP): 1,3%

William Siri (PSOL): 1,3%

Luan Monteiro (PCO): 0,4%

Nenhum/branco/nulo: 10,9%

Não sabe/não opinou: 6,3%

O instituto também fez uma simulação sem Garotinho, cuja elegibilidade ainda será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi condenado por improbidade administrativa durante o período em que foi secretário de Governo na gestão da esposa, Rosinha, entre 2003 e 2007.

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Sem Garotinho, o cenário é o seguinte:

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Eduardo Paes (PSD): 48,3%

Douglas Ruas (PL): 18,6%

André Marinho (Novo): 3,8%

Cyro Garcia (PSTU): 3,6%

Coronel Busnello (Missão): 2,7%

William Siri (PSOL): 1,6%

Juliete Pantoja (UP): 1,4%

Luan Monteiro (PCO): 0,8%

Nenhum/branco/nulo: 12,6%

Não sabe/não opinou: 6,8%

Senado

O Paraná Pesquisas também testou um cenário para a eleição fluminense ao Senado. Benedita da Silva (PT) lidera, com 29,6% das intenções de voto. Na sequência, aparece Marcelo Crivella (Republicanos), com 21% empatado tecnicamente com Pedro Paulo (PSD), que tem 16,4%.

Veja os números da pesquisa para o Senado pelo Rio de Janeiro:

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Benedita da Silva (PT): 29,6%

Marcelo Crivella (Republicanos): 21%

Pedro Paulo (PSD): 16,4%

Carlos Jordy (PL): 11,9%

Carlos Portinho (PL): 10,6%

Waguinho (Republicanos): 9,2%

Monica Benicio (PSOL): 5,9%

André Monteiro (Democrata): 5,3%

Marcos Dias (Podemos): 3,9%

Paula Falcão (PSTU): 2,9%

Michelly Xavier (UP): 2,6%

Helio Secco (Missão): 1,9%

Luciano Matos (PRTB): 1,9%

Luiz Eugênio (PCO): 1,4%

Vinicius Benevides (UP): 1%

Ó Clemente (Democrata): 0,2%

Não sabe/não opinou: 9,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,2%

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-02422/2026.