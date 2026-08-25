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Política

Os novos números do Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo governo e Senado do Rio de Janeiro

Eduardo Paes segue na liderança, mostra Paraná Pesquisas

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 07h39
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de camisa clara e paletó escuro falando em microfone; um homem de cabelo raspado e terno azul com gravata clara falando em microfone; e um homem de cabelo grisalho e terno escuro com gravata listrada falando em microfone
Eduardo Paes, Douglas Ruas e Anthony Garotinho: candidatos ao governo do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil; Alex Ramos/Alerj e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
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Os novos números do Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo governo e Senado do Rio de Janeiro Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) segue na liderança para o governo do Rio de Janeiro, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 24. Ele tem 44,5% das intenções de voto –29 pontos percentuais à frente de Douglas Ruas (PL), que pontuou 15,5% e empata tecnicamente dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais com Anthony Garotinho (Republicanos), com 11,6%.

Esta rodada não pode ser comparada diretamente com a anterior, publicada no fim de julho, porque a lista de candidatos testada é diferente: o ex-governador Wilson Witzel (DC) desistiu da disputa. Naquele mês, Paes tinha 48,6%; Ruas, 15,5% e Garotinho, 11,6%.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio de Janeiro: 

Siga
  • Eduardo Paes (PSD): 44,5%
  • Douglas Ruas (PL): 15,5%
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 11,6%
  • André Marinho (Novo): 3,1%
  • Cyro Garcia (PSTU): 2,9%
  • Coronel Busnello (Missão): 2,3%
  • Juliete Pantoja (UP): 1,3%
  • William Siri (PSOL): 1,3%
  • Luan Monteiro (PCO): 0,4%
  • Nenhum/branco/nulo: 10,9%
  • Não sabe/não opinou: 6,3%

O instituto também fez uma simulação sem Garotinho, cuja elegibilidade ainda será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi condenado por improbidade administrativa durante o período em que foi secretário de Governo na gestão da esposa, Rosinha, entre 2003 e 2007.

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Sem Garotinho, o cenário é o seguinte:

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  • Eduardo Paes (PSD): 48,3%
  • Douglas Ruas (PL): 18,6%
  • André Marinho (Novo): 3,8%
  • Cyro Garcia (PSTU): 3,6%
  • Coronel Busnello (Missão): 2,7%
  • William Siri (PSOL): 1,6%
  • Juliete Pantoja (UP): 1,4%
  • Luan Monteiro (PCO): 0,8%
  • Nenhum/branco/nulo: 12,6%
  • Não sabe/não opinou: 6,8%

Senado

O Paraná Pesquisas também testou um cenário para a eleição fluminense ao Senado. Benedita da Silva (PT) lidera, com 29,6% das intenções de voto. Na sequência, aparece Marcelo Crivella (Republicanos), com 21% empatado tecnicamente com Pedro Paulo (PSD), que tem 16,4%.

Veja os números da pesquisa para o Senado pelo Rio de Janeiro: 

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  • Benedita da Silva (PT): 29,6%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 21%
  • Pedro Paulo (PSD): 16,4%
  • Carlos Jordy (PL): 11,9%
  • Carlos Portinho (PL): 10,6%
  • Waguinho (Republicanos): 9,2%
  • Monica Benicio (PSOL): 5,9%
  • André Monteiro (Democrata): 5,3%
  • Marcos Dias (Podemos): 3,9%
  • Paula Falcão (PSTU): 2,9%
  • Michelly Xavier (UP): 2,6%
  • Helio Secco (Missão): 1,9%
  • Luciano Matos (PRTB): 1,9%
  • Luiz Eugênio (PCO): 1,4%
  • Vinicius Benevides (UP): 1%
  • Ó Clemente (Democrata): 0,2%
  • Não sabe/não opinou: 9,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 13,2%

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-02422/2026.

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