Ministério Público pede que TRE barre candidatura de Garotinho ao governo do Rio

O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a impugnação do registro de candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao Palácio Guanabara.

O pedido tem com base uma condenação por improbidade administrativa relacionada ao período em que ele foi secretário de Governo na gestão da mulher, a ex-governadora Rosinha Matheus, que comandou o estado entre 2003 e 2007. “Não resta a menor dúvida de que o impugnado está com os direitos políticos suspensos, carecendo, assim, de condição de elegibilidade”, diz um trecho do documento assinado pelo procurador regional eleitoral Flávio Paixão de Moura Júnior.

A defesa do ex-governador alega que os efeitos da sentença – incluindo a inelegibilidade – expiraram no dia 31 de julho, ou seja, ele estaria apto a ser candidato. Já o MPE alega que a condenação começou a ser valer a partir da trânsito em julgado do processo, o que ocorreu no dia 10 de agosto. Caberá ao TRE decidir sobre a candidatura.

Mesmo se a Justiça Eleitoral entender que Garotinho está inelegível, ele pode recorrer judicialmente e, enquanto isso, fazer campanha, aparecer na urna e ter seus votos contados provisoriamente até que saia uma decisão final sobre o caso. Uma candidatura sub judice não seria inédita para o ex-governador, que fez campanha a vereador nas eleições de 2024 com o registro impugnado.

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As campanhas adversárias estão animadas com o desgaste do ex-governador. Aliados do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) avaliam que, sem Garotinho no páreo, ele tem chances de liquidar a eleição ainda no primeiro turno. E a equipe do presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL), considera que é mais fácil polarizar a campanha se o ex-governador não for candidato.