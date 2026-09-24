Os novos números da disputa ao Senado em Pernambuco, segundo o Datafolha

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, atualiza o cenário da disputa ao Senado em Pernambuco. Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) estão em um empate triplo na liderança, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 11 de setembro, todas as movimentações se deram dentro da margem de erro.

Veja os números da pesquisa para o Senado em Pernambuco:

Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18% em 11 de setembro)

Humberto Costa (PT): 17% (eram 16%)

Mendonça Filho (PL): 13% (eram 12%)

Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%)

Túlio Gadêlha (PSD): 6% (eram 5%)

Carlos Sant’anna (Novo): 2% (eram 2%)

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 2%)

Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%)

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%)

Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%)

Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)

Branco/nulo/nenhum: 19% (eram 22%)

Indecisos: 10% (eram 10%)

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Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PE-08125/2026 .

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