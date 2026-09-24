Os novos números da disputa ao Senado em Pernambuco, segundo o Datafolha
Cenário é de empate triplo na liderança entre Marília Arraes, Humberto Costa e Mendonça Filho
Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, atualiza o cenário da disputa ao Senado em Pernambuco. Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) estão em um empate triplo na liderança, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 11 de setembro, todas as movimentações se deram dentro da margem de erro.
Veja os números da pesquisa para o Senado em Pernambuco:
- Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18% em 11 de setembro)
- Humberto Costa (PT): 17% (eram 16%)
- Mendonça Filho (PL): 13% (eram 12%)
- Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%)
- Túlio Gadêlha (PSD): 6% (eram 5%)
- Carlos Sant’anna (Novo): 2% (eram 2%)
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 2%)
- Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%)
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%)
- Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%)
- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)
- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)
- Branco/nulo/nenhum: 19% (eram 22%)
- Indecisos: 10% (eram 10%)
Sobre a pesquisa
O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PE-08125/2026 .