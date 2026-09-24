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Política

Os novos números da disputa ao Senado em Pernambuco, segundo o Datafolha

Cenário é de empate triplo na liderança entre Marília Arraes, Humberto Costa e Mendonça Filho

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h55 | Atualizado em 24 set 2026, 19h24
Três políticos em close-up, da esquerda para a direita: uma mulher loira de blazer vermelho, um homem grisalho de terno escuro e gravata marrom, e um homem de cabelo escuro com terno e gravata azul. Todos estão falando em microfones, em um ambiente que parece ser um plenário
Marilia Arraes, Humberto Costa e Mendonça Filho: candidatos ao Senado em Pernambuco (Divulgação/Câmara dos Deputados)
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Os novos números da disputa ao Senado em Pernambuco, segundo o Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, atualiza o cenário da disputa ao Senado em Pernambuco. Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) estão em um empate triplo na liderança, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 11 de setembro, todas as movimentações se deram dentro da margem de erro.

Veja os números da pesquisa para o Senado em Pernambuco:

  • Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18% em 11 de setembro)
  • Humberto Costa (PT): 17% (eram 16%)
  • Mendonça Filho (PL): 13% (eram 12%)
  • Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%)
  • Túlio Gadêlha (PSD): 6% (eram 5%)
  • Carlos Sant’anna (Novo): 2% (eram 2%)
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 2%)
  • Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%)
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%)
  • Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%)
  • Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)
  • Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)
  • Branco/nulo/nenhum: 19% (eram 22%)
  • Indecisos: 10% (eram 10%)
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Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PE-08125/2026 .

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