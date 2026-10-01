Pesquisa Datafolha mostra os novos números da disputa ao governo e ao Senado em Pernambuco

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra o cenário da disputa para o governo e Senado em Pernambuco a três dias do primeiro turno.

Na eleição para o Executivo, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) estão tecnicamente empatados em ambos os turnos, embora as intenções de voto de ambos sugiram que a eleição pode acabar já no domingo, 4. Ela tem 50% e ele, 47%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais nomes não ultrapassam 2% da preferência. Para que não haja segundo turno, o candidato deve ter 50% dos votos válidos –ou seja, excluindo brancos e nulos– mais um.

Na disputa ao Senado, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem à frente, com 19% das intenções de voto.

Continua após a publicidade

Veja os números da disputa em Pernambuco:

Governo (votos válidos)

Raquel Lyra : 50% (eram 51%)

: 50% (eram 51%) João Campos : 47% (eram 46%)

: 47% (eram 46%) Ivan Moraes : 2% (era 1%)

: 2% (era 1%) Renan Hallais : 1% (era 1%)

: 1% (era 1%) Professora Camila : 0% (era 1%)

: 0% (era 1%) Victor Assis : 0% (era 0%)

: 0% (era 0%) Guilherme Fonseca: 0% (era 0%)

Continua após a publicidade

Segundo turno (votos totais)

Raquel Lyra: 50% (eram 51%)

João Campos: 46% (eram 45%)

Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 3%)

Indecisos: 1% (era 1%)

Senado

Marília Arraes (PDT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)

Humberto Costa (PT): 19% (eram 17%)

Mendonça Filho (PL): 12% (eram 13%)

Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%)

Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 6%)

Carlos Sant’anna (Novo): 2% (eram 2%)

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 1%)

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%)

Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%)

Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 1%)

Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)

Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 19%)

Indecisos: 13% (eram 10%)

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores pernambucanos entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-06822/2026.