Pesquisa Datafolha mostra os novos números da disputa ao governo e ao Senado em Pernambuco
Raquel e João seguem empatados dentro da margem de erro, com a governadora à frente numericamente
Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra o cenário da disputa para o governo e Senado em Pernambuco a três dias do primeiro turno.
Na eleição para o Executivo, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) estão tecnicamente empatados em ambos os turnos, embora as intenções de voto de ambos sugiram que a eleição pode acabar já no domingo, 4. Ela tem 50% e ele, 47%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Os demais nomes não ultrapassam 2% da preferência. Para que não haja segundo turno, o candidato deve ter 50% dos votos válidos –ou seja, excluindo brancos e nulos– mais um.
Na disputa ao Senado, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem à frente, com 19% das intenções de voto.
Veja os números da disputa em Pernambuco:
Governo (votos válidos)
- Raquel Lyra: 50% (eram 51%)
- João Campos: 47% (eram 46%)
- Ivan Moraes: 2% (era 1%)
- Renan Hallais: 1% (era 1%)
- Professora Camila: 0% (era 1%)
- Victor Assis: 0% (era 0%)
- Guilherme Fonseca: 0% (era 0%)
Segundo turno (votos totais)
- Raquel Lyra: 50% (eram 51%)
- João Campos: 46% (eram 45%)
- Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 3%)
- Indecisos: 1% (era 1%)
Senado
- Marília Arraes (PDT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)
- Humberto Costa (PT): 19% (eram 17%)
- Mendonça Filho (PL): 12% (eram 13%)
- Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%)
- Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 6%)
- Carlos Sant’anna (Novo): 2% (eram 2%)
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 1%)
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%)
- Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%)
- Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 1%)
- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)
- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)
- Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 19%)
- Indecisos: 13% (eram 10%)
Sobre a pesquisa
Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores pernambucanos entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-06822/2026.