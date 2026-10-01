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Política

Pesquisa Datafolha mostra os novos números da disputa ao governo e ao Senado em Pernambuco

Raquel e João seguem empatados dentro da margem de erro, com a governadora à frente numericamente

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h29 | Atualizado em 1 out 2026, 17h59
Mulher de cabelo preso e camisa rosa segura um microfone, olhando para a direita. Ao lado, um homem de terno azul e camisa clara sorri, com as mãos cruzadas sobre a mesa, em um ambiente interno
Raquel Lyra e João Campos: candidatos ao governo de Pernambuco (Divulgação/Prefeitura de Belém de Maria e Vinicius Doti/Fundação FHC/.)
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Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra o cenário da disputa para o governo e Senado em Pernambuco a três dias do primeiro turno.

Na eleição para o Executivo, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) estão tecnicamente empatados em ambos os turnos, embora as intenções de voto de ambos sugiram que a eleição pode acabar já no domingo, 4. Ela tem 50% e ele, 47%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais nomes não ultrapassam 2% da preferência. Para que não haja segundo turno, o candidato deve ter 50% dos votos válidos –ou seja, excluindo brancos e nulos– mais um.

Na disputa ao Senado, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem à frente, com 19% das intenções de voto.

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Veja os números da disputa em Pernambuco:

Governo (votos válidos)

  • Raquel Lyra: 50% (eram 51%)
  • João Campos: 47% (eram 46%)
  • Ivan Moraes: 2% (era 1%)
  • Renan Hallais: 1% (era 1%)
  • Professora Camila: 0% (era 1%)
  • Victor Assis: 0% (era 0%)
  • Guilherme Fonseca: 0% (era 0%)
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    Segundo turno (votos totais)

    • Raquel Lyra: 50% (eram 51%)
    • João Campos: 46% (eram 45%)
    • Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 3%)
    • Indecisos: 1% (era 1%)

    Senado

    • Marília Arraes (PDT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)
    • Humberto Costa (PT): 19% (eram 17%)
    • Mendonça Filho (PL): 12% (eram 13%)
    • Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%)
    • Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 6%)
    • Carlos Sant’anna (Novo): 2% (eram 2%)
    • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 1%)
    • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%)
    • Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%)
    • Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 1%)
    • Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)
    • Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)
    • Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 19%)
    • Indecisos: 13% (eram 10%)
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    Sobre a pesquisa

    Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores pernambucanos entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-06822/2026.

     

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