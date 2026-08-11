Os elogios de Flávio a Michelle antes de gravação de programa eleitoral

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) grava nesta terça, 11, seu programa eleitoral, que contará com a participação de sua madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Esta será a primeira vez que os dois se encontrarão –ao menos em público– desde a crise entre eles durante a pré-campanha.

Antes de iniciar as gravações, Flávio falou com a imprensa e disse que a presença de Michelle é uma “grande honra”. “Ela é uma pessoa qualificada, antes a comunidade surda não tinha nenhuma atenção e passou a ser outra realidade após o trabalho dela”, falou.

Michelle é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, assim como a deputada Bia Kicis (PL). Flávio disse que as duas terão as portas abertas em um eventual governo dele. “[Michelle] é uma pessoa que, junto com a Bia Kicis, vão ser grandes representantes, e terão acesso direto à Presidência da República para as demandas do Distrito Federal.”

Além da ex-primeira-dama, outros candidatos do PL ao Senado também gravam ao lado de Flávio nesta terça. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também deve aparecer.

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