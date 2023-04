Os ambiciosos planos do PSB para São Paulo

O PSB já começou a colocar em prática uma de suas principais estratégias para as eleições municipais de 2024. A ideia é explorar a imagem de Geraldo Alckmin, considerado o maior ativo da sigla atualmente. Desde que assumiu o posto, o vice-presidente tem dedicado boa parte da agenda a receber políticos, em especial deputados e prefeitos.

Inicialmente, esse esforço será concentrado em São Paulo, onde o vice-presidente mantém uma sólida rede de apoiadores, principalmente no interior. No estado, Alckmin tem se encontrado com prováveis futuros aliados no Lellis, tradicional restaurante italiano dos Jardins.

Lideranças do PSB estimam que o partido consiga conquistar 30 prefeituras do estado. Hoje são 13. A estratégia tem produzido resultados. Recentemente, Rubens Furlan, prefeito de Barueri, se filiou ao partido. Antigo aliado de Alckmin, ele deixou o PSDB.