Oposição reage, pede impeachment de Moraes e afastamento de Andrei da PF

Em reação à decisão do ministro André Mendonça, do STF, de retirar o sigilo de um relatório da PF que expõe mensagens e contatos entre o ministro Alexandre Moraes e o fundador do banco Master, Daniel Vorcaro, deputados e senadores da oposição anunciaram uma série de medidas, entre elas, mais um pedido de impeachment do magistrado.

Em paralelo, eles protocolarão ofício de queixa-crime contra Moraes na PGR e solicitarão que o presidente do STF Edson Fachin, peça a abertura de uma investigação interna contra o ministro.

Em outro oficio, eles pedem que a presidência afaste o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O objetivo é que os novos fatos sobre Moraes e Vorcaro sejam submetidos às instâncias responsáveis pela apuração e eventual responsabilização.

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Para as lideranças da oposição, a gravidade das informações divulgadas exige esclarecimentos formais e uma resposta das instituições competentes.

Segundo reportagens publicadas, mensagens obtidas pela PF indicam que Vorcaro manteve contatos com Moraes e teria buscado sua interlocução diante de medidas que poderiam atingir o Banco Master.

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Além do diretor-geral da PF, o material também contém referências ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Outras informações divulgadas apontam que Moraes teve acesso à minuta do contrato firmado entre o banco e o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

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