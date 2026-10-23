O que é ‘bolsa-farelo’, que Flávio disse e Lula lembrou em debate da Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, durante o debate da TV Globo nesta sexta-feira, 25, por que o seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL) chamou o Bolsa Família de “bolsa-farelo” em publicações nas redes sociais.

Em um post de 2013 no X, então Twitter, Flávio escreveu: “o PT perpetua a pobreza com o bolsa-farelo, mantendo as pessoas nessa dependência para não perder seus votos”. A publicação foi apagada.

Flávio não respondeu à pergunta, porque, logo depois, Lula cobrou dele um pedido de desculpas por ter sido chamado de “nove dedos”.

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