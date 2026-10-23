Flávio chama Lula de ‘nove dedos’ em debate e depois se desculpa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta sexta, 23, no debate do Globo, depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ironizou o fato de ele ter perdido o dedo em um acidente de trabalho na década de 1960. Ao responder a uma pergunta sobre o reajuste do salário mínimo, o candidato do PL afirmou que “não adianta” pagar 1 600 reais, “se você dá com uma mão e tira com nove dedos”.

Ao voltar do intervalo, no segundo bloco do debate, Lula cobrou que o adversário se desculpasse pela declaração. “Ele disse uma grande asneira e eu não vou levar para casa. Ele me chamou de nove dedos. Se tem alguém que sabe o que é o mundo do trabalho sou eu”, afirmou. “Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos. Ele nunca trabalhou na vida. Não sabe o que é uma carteira profissional. Vai ter que pedir desculpa. Milhões de trabalhadores se acidentam”, emendou o petista.

O senador, que tenta calibrar o tom em relação ao debate anterior para não ser visto como arrogante, não hesitou em pedir perdão. “Se te ofendi, eu te peço desculpas de verdade”.

O embate começou com uma pergunta de Lula sobre o voto de Flávio contra a ampliação da licença-maternidade quando ele era deputado estadual no Rio. Flávio respondeu que mudou de ideia sobre o tema, e Lula emendou com uma fala do passado do senador chamando o Bolsa Família de “Bolsa Farelo”. “Falta de respeito com o povo pobre desse país”, disse Lula, acusando Flávio de ter relação com “gente que não presta”. Nesse ponto, o presidente respondeu Flávio sobre o “nove dedos”, dizendo que se acidentou trabalhando à noite, ainda menor de idade, aos 17 anos, e acusando o senador de vínculos com um “emprego falso” no passado.