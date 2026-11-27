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A fala de Emmanuel Macron ao classificar a carne brasileira como dopada visa agradar o eleitorado e o setor agrícola francês em meio a crises internas e à forte oposição ao acordo entre Mercosul e União Europeia. O ataque gerou forte reação do agronegócio e do governo do Brasil.

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A declaração de Emmanuel Macron de que a carne brasileira seria “dopada” tem como principal destinatário o público interno francês, na avaliação da repórter Amanda Péchy. Em meio a pressões políticas e econômicas, o presidente procura atender a um setor que resiste ao acordo entre Mercosul e União Europeia por temer a concorrência dos produtos sul-americanos (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

A análise foi apresentada no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27, conduzido por Isabella Alonso Panho. Macron fez a declaração na quinta-feira, durante uma reunião com representantes do setor agrícola em Paris. “O Macron estava conversando com o público interno no meio de uma crise política. Ele está sob pressão de todos os lados”, afirmou Amanda.

Como o Brasil reagiu à declaração?

Segundo as informações apresentadas no programa, Macron também comemorou a suspensão europeia de importações de produtos agropecuários brasileiros. A caracterização da carne provocou reação imediata de entidades do setor e do Ministério da Agricultura.

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Amanda relatou que a associação dos exportadores de carne classificou a expressão como incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira e com a responsabilidade que deve orientar as relações entre países. A Associação Brasileira de Proteína Animal também repudiou a declaração. Essas manifestações se somaram às críticas que o governo brasileiro já havia feito à suspensão das importações.

Por que os agricultores franceses resistem ao acordo?

Para a repórter, o temor de perder competitividade ajuda a explicar a oposição dos produtores ao acordo comercial. “Os agricultores franceses são alguns dos mais estridentes contra o acordo entre Mercosul e União Europeia”, disse. Amanda também mencionou a resistência de agricultores da Itália e da Polônia, mas destacou o protagonismo francês.

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A preocupação desses grupos, segundo sua análise, está na possibilidade de entrada de produtos mais baratos no mercado europeu. A carne brasileira ocupa uma posição importante nesse debate por representar uma concorrência que os produtores locais consideram capaz de reduzir a competitividade de seus próprios produtos.

Qual é o peso da crise francesa nesse discurso?

Amanda situou a manifestação de Macron em um cenário de dificuldades fiscais, recessão técnica e protestos sociais na França. Segundo o relato apresentado no programa, as mobilizações começaram com forte participação de jovens e atraíram sindicatos, professores e agricultores.

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Nesse contexto, a repórter interpreta o ataque à carne brasileira como uma tentativa de aproximação com setores insatisfeitos. “Essa fala infeliz do presidente da França, ela é voltada principalmente para agradar o público interno”, afirmou.

A resistência comercial e a pressão doméstica se encontram, portanto, na leitura de Amanda sobre o episódio: ao falar aos agricultores, Macron dirige sua mensagem a um grupo que teme os efeitos do acordo com o Mercosul e que também participa das cobranças sobre seu governo.