O avião domina as rotas regionais nos Estados Unidos e é um dos mais vendidos no mundo. - Capacidade: até 88 passageiros - Autonomia: 4 000 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Avião comercial também projetado para voos regionais - Capacidade: até 114 passageiros - Autonomia: 4 500 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Mais um aparelho desenvolvido para voos regionais - Capacidade: até 124 passageiros - Autonomia: 4 260 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Trata-se da nova geração de aviões comerciais da companhia - Capacidade: até 90 passageiros - Autonomia: 3 700 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Trata-se da nova geração de aviões comerciais da companhia - Capacidade: até 114 passageiros - Autonomia: 5 400 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Trata-se da nova geração de aviões comerciais da companhia - Capacidade: até 146 passageiros - Autonomia: 5 556 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Modelo desenvolvido para o transporte de cargas - Carga útil: até 13 500 quilos - Autonomia: 4 796 quilômetros - Velocidade: 1.000 km/h
Modelo menor e idealizado para "abrir novas rotas" - Capacidade: até 37 passageiros - Autonomia: 3 243 quilômetros - Velocidade: 978 km/h
Modelo menor e idealizado para "abrir novas rotas" - Capacidade: até 44 passageiros - Autonomia: 3 058 quilômetros - Velocidade: 978 km/h
Modelo menor e idealizado para "abrir novas rotas" - Capacidade: até 50 passageiros - Autonomia: 2 873 quilômetros - Velocidade: 978 km/h
Projetado para atender ao mercado de aviação executiva - Capacidade: até 7 passageiros - Autonomia: 2 182 quilômetros - Velocidade: 878 km/h
Projetado para atender ao mercado de aviação executiva - Capacidade: até 10 passageiros - Autonomia: 3 806 quilômetros - Velocidade: 1 000 km/h
Projetado para atender ao mercado de aviação executiva - Capacidade: até 9 passageiros - Autonomia: 6 186 quilômetros - Velocidade: 1 041 km/h
Projetado para atender ao mercado de aviação executiva - Capacidade: até 12 passageiros - Autonomia: 7 441 quilômetros - Velocidade: 1 041 km/h
O cargueiro para uso militar atrai cada vez mais países interessados - Capacidade: até 26 toneladas - Autonomia: 6 240 quilômetros - Velocidade: 1 000 km/h
Avião para combate, reconhecimento e treinamento - Alcance: 2 870 quilômetros - Altitude: 35 000 pés - Velocidade: 520 km/h
Desenvolvido pela Eve Mobility, é o carro voador da Embraer - Alcance: 100 quilômetros - Capacidade: 4 passageiros - Status: em fase de testes
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